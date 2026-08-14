لبنان يُشارك بـ12 لعبة في ألعاب البحر المتوسط بتارانتو

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ويتولى رئاسة البعثة اللبنانية جاك تامر بإدارة فيليب تامر، حيث يخوض منافسات عبر 12 لعبة رياضية وتضم التشكيلة:



- المصارعة: المدرب مهدي مقلّد، واللاعب محمد حسين عواركي. أعلنت اللجنة الأولمبية والمعترف بها دولياً خلال مؤتمر صحافي عن البعثة الرياضية الرسمية المشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها العشرين، والتي تستضيفها مدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 21 آب الحالي وحتى 3 أيلول المقبل، بمشاركة 26 دولة متوسطية.ويتولى رئاسة البعثة اللبنانية جاك تامر بإدارة فيليب تامر، حيث يخوض منافسات عبر 12 لعبة رياضية وتضم التشكيلة:- المصارعة: المدرب مهدي مقلّد، واللاعب محمد حسين عواركي.

- المبارزة: المدربان ريتا أبو جودة وأنطوان عونيسي، واللاعبون واللاعبات: ماري جودة أبو جودة، أنطوني ، غدي ، أنطوان شويري، وفيليب واكيم.

- الترياتلون: المدرب أحمد خليفة، واللاعب دوهارتي أندرو.

- رفع الأثقال: الإداري خضر مقلّد، والمدرب حسان القيسي، والرباعتان ناديا السمان وأليكسا ماري مينا.

- القوس والنشاب: المدرب جاك ، واللاعبان إسماعيل إبراهيم وماريان علاّم.

- السباحة: المدرب فرنسوا غطاس، واللاعبون واللاعبات: يوسف عبود، أحمد ، تيا عبيد، ريان أركدان، لوريسيا ريتا عواد، أنجيلا دومانيان، لين الحاج، منذر كبارة، تالين مراد، وفريد زيدان.

- الجمباز: المدرب إبراهيم الدح، واللاعبات: لونا برجاوي، لمار الشامي، سارة مروة، سارفينا سيرو بيان، وأولغا ستريجاكوفا.

- الجودو: المدرب فادي يوشيدو الصيقلي، واللاعبون واللاعبات: فادي الصيقلي، دييغو الصيقلي، أكوالينا الشايب، ويارا طربيه.

- الرماية: اللاعبون: غسان بعقليني، ألان موسى، وسامر سركيس.

- التايكواندو: المدربان إيلي إيليا وماريبلا بوحبيب، واللاعبون واللاعبات: كارلا البستاني، ليتيسيا عون، بيتر ظريفة، مارك ظريفة، كارلا دميان، يامن فرج، يوسف فرج، وسارة صليبا.

- ألعاب القوى: المدرب ويلفرايد كرانتر، واللاعبان نور الدين حديد وعزيزة سبيتي.

- كرة الطاولة: المدرب أحمد حرب، واللاعبون واللاعبات: ميشال أبي نادر، تاليا عازار، بيسان شيري، وسعد الدين الهبش.