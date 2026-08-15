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رياضة

من اختار الذكاء الاصطناعي كبطل للدوري الإنكليزي؟

Lebanon 24
15-08-2026 | 02:59
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من اختار الذكاء الاصطناعي كبطل للدوري الإنكليزي؟
من اختار الذكاء الاصطناعي كبطل للدوري الإنكليزي؟ photos 0
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قبل أيام من انطلاق منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2026-2027، كشفت توقعات حاسوب شركة "أوبتا" عن المرشحين الأبرز لحصد اللقب، بعدما أجرى 10 آلاف محاكاة للموسم الجديد.
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ورشح الحاسوب العملاق، آرسنال للحفاظ على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، متفوقًا على مانشستر سيتي وليفربول، فيما جاءت أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي ضمن دائرة المنافسة ولكن بفارق واضح في نسب التتويج. 
وينطلق الموسم الجديد يوم 21 آب، بمواجهة تجمع آرسنال، حامل اللقب، مع كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا، على أن تستكمل مباريات الجولة الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تختتم بمواجهة ديربي غرب لندن بين فولهام وتشيلسي يوم الاثنين.

وسيدخل "الغانرز" الموسم بهدف الحفاظ على لقبه، فيما يسعى مانشستر سيتي لاستعادة البطولة، بينما تأمل أندية ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد في الدخول بقوة في سباق المنافسة على الصدارة.

كما ينضم كوفنتري سيتي وهال سيتي وإيبسويتش تاون إلى أندية الدوري الإنكليزي الممتاز بعد صعودها من دوري الدرجة الأولى، وستكون مهمتها الأساسية تجنب العودة سريعًا إلى الدرجة الأدنى.
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