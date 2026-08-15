من اختار الذكاء الاصطناعي كبطل للدوري الإنكليزي؟

Advertisement

قبل أيام من انطلاق منافسات الممتاز لموسم 2026-2027، كشفت توقعات حاسوب شركة "أوبتا" عن المرشحين الأبرز لحصد اللقب، بعدما أجرى 10 آلاف محاكاة للموسم الجديد.ورشح الحاسوب العملاق، للحفاظ على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، متفوقًا على وليفربول، فيما جاءت أندية وتشيلسي ضمن دائرة المنافسة ولكن بفارق واضح في نسب التتويج.وينطلق الموسم الجديد يوم 21 آب، بمواجهة تجمع آرسنال، حامل اللقب، مع كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا، على أن تستكمل مباريات الجولة الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تختتم بمواجهة ديربي غرب بين فولهام وتشيلسي يوم الاثنين.وسيدخل "الغانرز" الموسم بهدف الحفاظ على لقبه، فيما يسعى سيتي لاستعادة البطولة، بينما تأمل أندية وتشيلسي ومانشستر في الدخول بقوة في سباق المنافسة على الصدارة.كما ينضم كوفنتري سيتي وهال سيتي وإيبسويتش تاون إلى أندية الدوري الإنكليزي الممتاز بعد صعودها من ، وستكون مهمتها الأساسية تجنب العودة سريعًا إلى الدرجة الأدنى.