تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

كان سيضمهم لليفربول بشيكات مفتوحة.. كلوب يختار 3 لاعبين

Lebanon 24
15-08-2026 | 04:00
A-
A+
كان سيضمهم لليفربول بشيكات مفتوحة.. كلوب يختار 3 لاعبين
كان سيضمهم لليفربول بشيكات مفتوحة.. كلوب يختار 3 لاعبين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، عن 3 لاعبين كان يتمنى ضمهم إلى صفوف "الريدز" لو لم تكن الميزانية عائقًا أمام النادي، وهم الفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي جود بيلينغهام، والنرويجي إيرلينغ هالاند.
Advertisement

وجاءت تصريحات كلوب خلال فعالية أقيمت في حزيران 2024، بعد نهاية مسيرته مع ليفربول، قبل أن يعود للحديث عن الأسماء الثلاثة خلال حفل تكريمه "شكرًا يورغن"، الذي أقيم في كانون الثاني 2025 بملعب "إم آند إس بانك آرينا" في ليفربول.
ورغم أن ليفربول يُعد من أغنى أندية إنجلترا، وأنفق مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات على مدار السنوات الماضية، فإنه لم يدخل بصورة منتظمة في سباق الإنفاق الضخم مع أندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وتتبنى مجموعة فينواي الرياضية (FSG)، المالكة لليفربول، نموذجًا يقوم على الاستدامة المالية والاعتماد على موارد النادي، وهو النهج الذي دعمه كلوب خلال فترة وجوده في "آنفيلد".

وكان أحد أبرز الأمثلة على هذا النموذج صفقة انتقال فيليب كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يستثمر ليفربول جزءًا من العائدات في التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والحارس البرازيلي أليسون.
مواضيع ذات صلة
سلام: طبعًا اشكر ايران والولايات المتحدة وباكستان على تضمين لبنان في وقف اطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسيّة فرنسيّة: المذكرة تنصّ بوضوح على تضمين الملف اللبنانيّ
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كييزا يعلن تمسكه بليفربول
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب البرازيل فيني يسجّل هدفاً في مرمى اسكتلندا في الدقيقة 45+3 والنتيجة 2-0
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24

مانشستر يونايتد

كيليان مبابي

مانشستر سيتي

المدير الفني

الهولندي

البرازيل

ليفربول

برشلونة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-08-15
Lebanon24
08:38 | 2026-08-15
Lebanon24
05:56 | 2026-08-15
Lebanon24
02:59 | 2026-08-15
Lebanon24
00:22 | 2026-08-15
Lebanon24
23:00 | 2026-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24