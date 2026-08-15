كان سيضمهم لليفربول بشيكات مفتوحة.. كلوب يختار 3 لاعبين

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كشف الألماني يورغن كلوب، السابق لليفربول، عن 3 لاعبين كان يتمنى ضمهم إلى صفوف "الريدز" لو لم تكن الميزانية عائقًا أمام النادي، وهم الفرنسي ، والإنجليزي جود بيلينغهام، والنرويجي إيرلينغ هالاند.وجاءت تصريحات كلوب خلال فعالية أقيمت في حزيران 2024، بعد نهاية مسيرته مع ، قبل أن يعود للحديث عن الأسماء الثلاثة خلال حفل تكريمه "شكرًا يورغن"، الذي أقيم في كانون الثاني 2025 بملعب "إم آند إس بانك آرينا" في ليفربول.ورغم أن ليفربول يُعد من أغنى أندية إنجلترا، وأنفق مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات على مدار السنوات الماضية، فإنه لم يدخل بصورة منتظمة في سباق الإنفاق الضخم مع أندية مثل تشيلسي ومانشستر ومانشستر سيتي.وتتبنى مجموعة فينواي الرياضية (FSG)، المالكة لليفربول، نموذجًا يقوم على الاستدامة المالية والاعتماد على موارد النادي، وهو النهج الذي دعمه كلوب خلال فترة وجوده في "آنفيلد".وكان أحد أبرز الأمثلة على هذا النموذج صفقة انتقال فيليب كوتينيو إلى في يناير 2018 مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يستثمر ليفربول جزءًا من العائدات في التعاقد مع المدافع فيرجيل فان دايك والحارس البرازيلي أليسون.