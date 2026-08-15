صلاح بلا هدف ولا صناعة.. كيف كانت مباراته الأولى في تركيا؟

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حصل محمد صلاح على تقييم 6.6 في ظهوره الرسمي الأول بقميص طرابزون سبور، خلال التعادل 1-1 أمام قاسم باشا في الجولة الافتتاحية من الدوري التركي.
وبدأ النجم المصري المباراة على مقاعد البدلاء، قبل مشاركته في الدقيقة 57، لكنه لم ينجح في التسجيل أو صناعة هدف خلال الوقت الذي قضاه داخل الملعب.
وسدد صلاح كرتين من دون إصابة المرمى، وأهدر فرصة كبيرة، فيما بلغت قيمة أهدافه المتوقعة 0.19، ونجح في صناعة فرصة خطيرة واحدة لزملائه.
وأكمل 11 تمريرة صحيحة من أصل 14 بنسبة نجاح بلغت 79%، كما وصلت ثلاث من عرضياته السبع إلى زملائه.
وعلى مستوى المراوغات، نجح صلاح في ثلاث محاولات من أصل خمس، لكنه فقد الاستحواذ 12 مرة، لينهي مباراته الأولى من دون بصمة تهديفية رغم حصوله على فرصتين واضحتين.