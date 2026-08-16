باريس يضم غودتس.. ثلاثي هجومي جديد بين يدي لويس إنريكي

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وبحسب ما أوردته تقارير إسبانية، بلغت قيمة الصفقة نحو 55 مليون ، ليصبح غودتس، البالغ 21 عاماً، رابع صفقات هذا الصيف بعد لوكاس ديني، وماغنيس أكليوش، وفيران توريس.ويُعد غودتس من أبرز المواهب الصاعدة في ، بعدما انفجر مع أياكس الموسم الماضي، مسجلاً 17 هدفاً ومقدماً 12 تمريرة حاسمة في الدوري . هذه الأرقام جعلته هدفاً لعدد من الأندية الكبرى، قبل أن يتحرك باريس بسرعة ويحصل على موافقته.وتناسب مواصفات اللاعب ما يبحث عنه لويس إنريكي: سرعة، تقنية، مرونة هجومية، وقدرة على اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي. لذلك لا تبدو الصفقة مجرد إضافة عددية، بل جزءاً من محاولة باريس لصناعة هجوم جديد أكثر حركة وتنوعاً.ومع وصول غودتس إلى جانب أكليوش وفيران توريس، يظهر أن باريس يريد شراء "ثلاثي " جديد، لكن بوجه مختلف عن مرحلة النجوم الكبار. فبدلاً من أسماء جاهزة مثل ونيمار ومبابي، يراهن النادي حالياً على لاعبين أصغر سناً، قابلين للتطور داخل منظومة جماعية.وسيكون التحدي أمام غودتس هو الانتقال من أياكس إلى ضغط باريس، حيث لا تكفي الموهبة وحدها. عليه أن يثبت قدرته على التأقلم مع إيقاع أعلى، ومنافسة أكبر، ومتطلبات تكتيكية دقيقة داخل فريق بطل أوروبا.