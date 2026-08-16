بعد أكثر من عقد على الانفصال.. رونالدو لا يزال يحتفظ بصور حبيبته السابقة!

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
🚨FAIT | Marié il y a quelques jours à Georgina Rodríguez, cristiano ronaldo garde encore des photos de son ex irina shayk sur son compte Instagram.
Plus de 10 ANS après leur rupture, Cristiano Ronaldo conserve toujours sur son compte Instagram des photos de son ancienne… pic.twitter.com/rLs3hiIrc6
— Cultination (@Cultination1) August 15, 2026
🚨FAIT | Marié il y a quelques jours à Georgina Rodríguez, cristiano ronaldo garde encore des photos de son ex irina shayk sur son compte Instagram.
Plus de 10 ANS après leur rupture, Cristiano Ronaldo conserve toujours sur son compte Instagram des photos de son ancienne… pic.twitter.com/rLs3hiIrc6