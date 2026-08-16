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رياضة

بعد أكثر من عقد على الانفصال.. رونالدو لا يزال يحتفظ بصور حبيبته السابقة!

Lebanon 24
16-08-2026 | 02:15
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بعد أكثر من عقد على الانفصال.. رونالدو لا يزال يحتفظ بصور حبيبته السابقة!
بعد أكثر من عقد على الانفصال.. رونالدو لا يزال يحتفظ بصور حبيبته السابقة! photos 0
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عاد اسم عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك إلى الواجهة، بعد تداول تقارير تفيد بأن كريستيانو رونالدو لا يزال يحتفظ عبر حسابه على "إنستغرام" بصور من علاقتهما السابقة، رغم انفصالهما قبل أكثر من 10 سنوات.

وارتبط رونالدو بشايك نحو خمس سنوات، وأعلنا خطوبتهما عام 2011، قبل انتهاء علاقتهما في كانون الثاني 2015 من دون كشف السبب الرسمي للانفصال.
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وشايك، المولودة في روسيا عام 1986، بدأت مسيرتها بعد فوزها بلقب "ملكة جمال تشيليابينسك" عام 2004، ثم حققت شهرة عالمية وشاركت في حملات لأبرز علامات الأزياء.

وبعد انفصالها عن رونالدو، دخلت شايك في علاقة مع الممثل الأميركي برادلي كوبر، وأنجبت منه ابنة عام 2017، قبل انفصالهما في حزيران 2019.
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رياضة

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كريستيانو رونالدو

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