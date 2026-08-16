تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إسبانيول وليفانتي يفتتحان الموسم.. مشروع جديد وأزمة تسجيل

Lebanon 24
16-08-2026 | 04:12
A-
A+
إسبانيول وليفانتي يفتتحان الموسم.. مشروع جديد وأزمة تسجيل
إسبانيول وليفانتي يفتتحان الموسم.. مشروع جديد وأزمة تسجيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يفتتح إسبانيول موسمه الجديد بمواجهة ليفانتي على ملعب "RCDE Stadium"، في مباراة يسعى من خلالها الفريق الكتالوني إلى بداية مختلفة بعد نهاية صعبة في الموسم الماضي.

وبحسب "Marca"، يدخل إسبانيول اللقاء بحماس مشروع جديد، بعدما شهد الصيف 5 صفقات حتى الآن، ومع تولي مونشي مسؤولية الإدارة الرياضية. ورغم أن نتائج الفريق في فترة التحضير لم تكن مثالية، أكد المدرب مانولو غونزاليس أن المهم يبدأ الآن، وأن الفريق جاهز بدنياً وفنياً لبداية الدوري.
Advertisement

ومن المنتظر أن تكون الصفقات الجديدة متاحة للمشاركة، مع احتمال دخول دركوشيتش، آخر المنضمين، إلى القائمة. كما يعوّل النادي على دعم جماهيري كبير، بعدما تجاوز عدد المشتركين 30 ألف مشجع، في مؤشر إلى رغبة جمهور إسبانيول بفتح صفحة جديدة.

في المقابل، يبدأ ليفانتي موسمه الثاني توالياً في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعدما نجح في تثبيت نفسه الموسم الماضي تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، الذي تولى المهمة في كانون الثاني وساهم في تحقيق البقاء.

لكن الفريق يدخل الموسم وسط ظروف مالية صعبة، إذ يعتمد مجدداً على الصفقات المجانية واللاعبين المعارين، بعد بيع كارلوس إسبي إلى ريال مدريد، وهي صفقة حسّنت وضع النادي المالي لكنها لم تُنهِ أزمة الديون التي تقترب من 150 مليون يورو.

وتفرض قواعد اللعب المالي النظيف ضغوطاً إضافية على ليفانتي، الذي سافر إلى برشلونة بـ12 لاعباً مسجلاً فقط في المسابقة. ومع ذلك، يبرز اسم مارك سانتوس، لاعب الأكاديمية البالغ 15 عاماً، بعدما أقنع المدرب خلال فترة التحضير، وقد يصبح أصغر لاعب في تاريخ ليفانتي يشارك مع الفريق الأول.

المباراة تحمل اختبارين مختلفين: إسبانيول يريد تأكيد بداية مشروع جديد بعد موسم مضطرب، وليفانتي يبحث عن الصمود مجدداً رغم أزمة التسجيل والديون وضيق الخيارات.
مواضيع ذات صلة
إصابة جو غوميز تسبّب أزمة لدفاع ليفربول قبل انطلاق الموسم
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاريع ميدانية لإنقاذ الموسم الزراعي في النبطية والجنوب
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عن حركة الموسم.. تصريح جديد لوزيرة السياحة
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سورلوث يبدأ التعافي بدنيا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد

البرتغالي

برشلونة

الرياض

رياضي

مدريد

رياض

دنيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-08-16
Lebanon24
09:55 | 2026-08-16
Lebanon24
07:39 | 2026-08-16
Lebanon24
05:50 | 2026-08-16
Lebanon24
04:16 | 2026-08-16
Lebanon24
02:15 | 2026-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24