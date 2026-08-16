إسبانيول وليفانتي يفتتحان الموسم.. مشروع جديد وأزمة تسجيل

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وبحسب "Marca"، يدخل إسبانيول اللقاء بحماس مشروع جديد، بعدما شهد الصيف 5 صفقات حتى الآن، ومع تولي مونشي مسؤولية الإدارة الرياضية. ورغم أن نتائج الفريق في فترة التحضير لم تكن مثالية، أكد المدرب مانولو غونزاليس أن المهم يبدأ الآن، وأن الفريق جاهز بدنياً وفنياً لبداية الدوري.ومن المنتظر أن تكون الصفقات الجديدة متاحة للمشاركة، مع احتمال دخول دركوشيتش، آخر المنضمين، إلى القائمة. كما يعوّل النادي على دعم جماهيري كبير، بعدما تجاوز عدد المشتركين 30 ألف مشجع، في مؤشر إلى رغبة جمهور إسبانيول بفتح صفحة جديدة.في المقابل، يبدأ ليفانتي موسمه الثاني توالياً في الدرجة الأولى الإسباني، بعدما نجح في تثبيت نفسه الموسم الماضي تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، الذي تولى المهمة في كانون الثاني وساهم في تحقيق البقاء.لكن الفريق يدخل الموسم وسط ظروف مالية صعبة، إذ يعتمد مجدداً على الصفقات المجانية واللاعبين المعارين، بعد بيع كارلوس إسبي إلى ، وهي صفقة حسّنت وضع النادي المالي لكنها لم تُنهِ أزمة الديون التي تقترب من 150 مليون .وتفرض قواعد اللعب المالي النظيف ضغوطاً إضافية على ليفانتي، الذي سافر إلى بـ12 لاعباً مسجلاً فقط في المسابقة. ومع ذلك، يبرز اسم مارك سانتوس، لاعب الأكاديمية البالغ 15 عاماً، بعدما أقنع المدرب خلال فترة التحضير، وقد يصبح أصغر لاعب في تاريخ ليفانتي يشارك مع الفريق الأول.المباراة تحمل اختبارين مختلفين: إسبانيول يريد تأكيد بداية مشروع جديد بعد موسم مضطرب، وليفانتي يبحث عن الصمود مجدداً رغم أزمة التسجيل والديون وضيق الخيارات.