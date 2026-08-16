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رياضة

ميسي يهدر ركلة جزاء.. إنتر ميامي يسقط برباعية أمام ناشفيل

Lebanon 24
16-08-2026 | 04:16
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ميسي يهدر ركلة جزاء.. إنتر ميامي يسقط برباعية أمام ناشفيل
ميسي يهدر ركلة جزاء.. إنتر ميامي يسقط برباعية أمام ناشفيل photos 0
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تعرّض إنتر ميامي لخسارة قاسية أمام ناشفيل بنتيجة 4-1، في قمة الدوري الأميركي لكرة القدم، في مباراة شهدت إهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء جديدة وتلقيه بطاقة صفراء.

وأهدر ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 23 بعدما تصدى الحارس براين شواكي لتسديدته الضعيفة، قبل أن يصنع هدف إنتر ميامي الوحيد الذي سجله تيلاسكو سيغوفيا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وكان ناشفيل قد تقدم في الدقيقة 17 عبر المدافع الهندوراسي آندي نajar، قبل أن يعادل إنتر ميامي النتيجة. لكن الفريق المضيف فرض سيطرته في الشوط الثاني، فسجل هاني مختار هدف التقدم في الدقيقة 49، ثم أضاف سام سوريدج الهدف الثالث، قبل أن يعود مختار ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 63.

وتلقى ميسي بطاقة صفراء في الدقيقة 59، كما اصطدمت تسديدته بالقائمين في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، في ليلة صعبة لقائد الأرجنتين وإنتر ميامي.

وتأتي هذه الخسارة بعد سجل قوي لإنتر ميامي خارج أرضه، إذ كان الأفضل في الدوري على مستوى النتائج خارج ملعبه، قبل أن تتوقف سلسلته الخالية من الهزائم عند 7 مباريات.

ورفع ناشفيل موقعه في صدارة الترتيب العام للدوري الأميركي بـ43 نقطة، مقابل 38 نقطة لإنتر ميامي في المركز الثاني. كما واصل الفريق المضيف سجله القوي على أرضه، بعدما بقي من دون هزيمة هذا الموسم في ملعبه.

وتحمل الخسارة رمزية إضافية لإنتر ميامي، لأن ناشفيل سبق أن أطاح به من دور الـ16 في كأس أبطال الكونكاكاف هذا العام.

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