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رياضة

قبل ظهوره الأول مع طرابزون سبور.. أرقام قياسية لمحمد صلاح

Lebanon 24
16-08-2026 | 13:00
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قبل ظهوره الأول مع طرابزون سبور.. أرقام قياسية لمحمد صلاح
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حقق الدولي المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا مع طرابزون سبور قبل ساعات من ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق في الدوري التركي.
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وأحدث انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور حالة استثنائية من التفاعل الجماهيري انعكست بصورة واضحة على مبيعات القمصان والتذاكر الموسمية.

وبحسب صحيفة "61saat" التركية أصبح محمد صلاح صاحب أكبر عدد من الأسماء التي طبعت على قمصان طرابزون سبور في تاريخ النادي في مؤشر جديد على حجم الشعبية التي اكتسبها النجم المصري منذ الإعلان عن انتقاله إلى الفريق.

وأشارت إلى أن الطلب يتركز بصورة أساسية على قمصان الموسم الجديد وهو ما يمثل دفعة تجارية مهمة لطرابزون سبور، سواء على صعيد مبيعات الأطقم أو زيادة الحضور الجماهيري المرتبط بالنجم المصري. 

وكان أرطغرل دوغان رئيس طرابزون سبور قد أعلن تجاوز النادي حاجز 25 ألف تذكرة موسمية للمرة الأولى في تاريخه بعدما وصلت المبيعات إلى 25 ألفا و190 تذكرة متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 14 ألفا و500 تذكرة.

كما امتد تأثير الصفقة إلى مواقع التواصل الاجتماعي فقد وصل عدد المنشورات التي جمعت بين اسمي طرابزون سبور ومحمد صلاح إلى 74 ألفًا و700 منشور خارج تركيا، مقابل 59 ألفا و600 منشور داخل البلاد ليتجاوز حجم التفاعل خارج تركيا نظيره المحلي بنسبة 25%.

ويستعد طرابزون سبور لمواجهة قاسم باشا مساء اليوم السبت على ملعب رجب طيب أردوغان في إسطنبول ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي في أول ظهور رسمي مرتقب لصلاح مع فريقه الجديد. 
 
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