مفاجأة في برشلونة.. رافينيا يتقدم على دي يونغ ويحمل شارة القيادة

استقر على تعيين البرازيلي رافينيا قائداً أول للفريق خلال موسم 2026-2027، قبل انطلاق مشواره في أمام إلتشي، الأحد المقبل، وفق تقارير صحفية.

وجاء القرار مفاجئاً بعدما كان المرشح الأبرز لحمل الشارة، عقب رحيل ورونالد أراوخو.

وبحسب صحيفة "سبورت"، كان رافينيا ضمن مجموعة قادة الفريق، إلا أن المدرب فضّله في المركز الأول بعدما لمس شخصيته القيادية والتزامه وتأثيره داخل الملعب وخارجه.

وتزايدت أهمية رافينيا في برشلونة خلال المواسم الأخيرة، منذ انتقاله من ليدز ، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق وأكثرهم تأثيراً.