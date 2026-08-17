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رياضة

مفاجأة في برشلونة.. رافينيا يتقدم على دي يونغ ويحمل شارة القيادة

Lebanon 24
17-08-2026 | 16:06
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مفاجأة في برشلونة.. رافينيا يتقدم على دي يونغ ويحمل شارة القيادة
مفاجأة في برشلونة.. رافينيا يتقدم على دي يونغ ويحمل شارة القيادة photos 0
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استقر برشلونة على تعيين البرازيلي رافينيا قائداً أول للفريق خلال موسم 2026-2027، قبل انطلاق مشواره في الدوري الإسباني أمام إلتشي، الأحد المقبل، وفق تقارير صحفية.

وجاء القرار مفاجئاً بعدما كان فرينكي دي يونغ المرشح الأبرز لحمل الشارة، عقب رحيل مارك أندريه تير شتيغن ورونالد أراوخو.

وبحسب صحيفة "سبورت"، كان رافينيا ضمن مجموعة قادة الفريق، إلا أن المدرب هانز فليك فضّله في المركز الأول بعدما لمس شخصيته القيادية والتزامه وتأثيره داخل الملعب وخارجه.

وتزايدت أهمية رافينيا في برشلونة خلال المواسم الأخيرة، منذ انتقاله من ليدز يونايتد، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق وأكثرهم تأثيراً.

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فرينكي دي يونغ

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هانز فليك

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