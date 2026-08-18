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رياضة

تعرفوا على أصغر بطلة شطرنج في تاريخ بريطانيا

Lebanon 24
18-08-2026 | 01:20
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تعرفوا على أصغر بطلة شطرنج في تاريخ بريطانيا
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حققت الطفلة بودانا سيفاناندان إنجازاً تاريخياً في عالم الشطرنج، بعدما أصبحت في عمر 11 عاماً أصغر لاعبة تفوز بلقب بطولة بريطانيا للشطرنج للسيدات.
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وحسمت الموهبة الإنكليزية اللقب في بطولة بريطانيا للشطرنج 2026، التي اختتمت في 9 آب بجامعة وارويك في كوفنتري، بعدما تفوقت على منافستها تريشا كانيامارالا في مباراة فاصلة سريعة على لقب السيدات.
ولم يكن فوز سيفاناندان مجرد لقب جديد في مسيرتها المتسارعة، بل منحها رقماً قياسياً جديداً في تاريخ البطولة البريطانية، التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن.

حطمت رقماً صمد لعقود

وبفوزها في سن الحادية عشرة، أصبحت سيفاناندان أصغر بطلة بريطانية للسيدات على الإطلاق.

وكان الرقم القياسي لأصغر فائزة منفردة باللقب يعود إلى إيلين بريتشارد، التي توجت بالبطولة عام 1939 وهي في الثالثة عشرة، بينما تقاسمت أكشايا كالايالاهان اللقب عام 2013 قبل أيام من بلوغها الثانية عشرة.

ونجحت سيفاناندان في تجاوز الرقمين.

ولم يكن طريقها إلى اللقب سهلاً، إذ شاركت في البطولة إلى جانب لاعبين ولاعبات أكبر منها سناً وأكثر خبرة، ولم تتعرض سوى لخسارة واحدة خلال المنافسات، أمام شرياس رويال، الذي توج بدوره بطلاً لبريطانيا في المسابقة المفتوحة.

كما حققت سيفاناندان واحدة من أبرز نتائجها خلال البطولة بفوزها على الأستاذ الكبير أميت غاسي.

البداية من حقيبة

لكن قصة سيفاناندان مع الشطرنج بدأت قبل سنوات قليلة وبمحض الصدفة.

فخلال فترة الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، عثرت الطفلة على رقعة وقطع للشطرنج داخل حقيبة في منزل أسرتها، لتبدأ منها رحلتها مع اللعبة وهي في الخامسة من عمرها.

وتعلمت القواعد الأساسية للشطرنج من والدها، قبل أن تتطور موهبتها سريعاً وتبدأ في خوض المنافسات. ويؤكد الاتحاد الإنجليزي للشطرنج أن بدايتها جاءت بالفعل خلال فترة الإغلاق بعدما عثرت على مجموعة للشطرنج داخل حقيبة.

ومن تلك البداية البسيطة، تحولت سيفاناندان خلال سنوات قليلة إلى واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في الشطرنج البريطاني.
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