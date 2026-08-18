الأهلي يواجه برشلونة في افتتاحية تاريخية بكأس غامبر

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حسم نادي هوية منافسه في النسخة الـ61 من كأس جوان غامبر، حيث يلتقي الأهلي المصري في 19 آب، في مواجهة تقام على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» للمرة الأولى بعد انتهاء أعمال إعادة تطويره.وكان الأهلي قد أعلن رسمياً التوصل إلى اتفاق مع النادي الكتالوني لخوض المباراة، مؤكداً أن شركة الأهلي أنهت جميع الترتيبات المتعلقة بالمواجهة.وضم وفد الأهلي الذي زار إسبانيا أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي والشركة، ونيرة علي، المديرة التنفيذية للشركة، حيث جرى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع برشلونة لإقامة المباراة ضمن احتفالية كأس غامبر.كما عقد الوفد اجتماعات مع مسؤولي برشلونة، بينهم غابرييل مارتينيز، مدير الاتصال، ومارينا إيفيس، مديرة المشروعات الاستراتيجية، بحضور ممثلي شركة «ريو سبورتس» محمد طلعت وكريم طلعت، لمناقشة التفاصيل التنظيمية الخاصة بالمباراة.وأكد الأهلي أن المشاركة تأتي في إطار استراتيجية شركة كرة القدم لتعزيز الحضور الدولي للنادي، وتوسيع مجالات التعاون مع الأندية والمؤسسات الرياضية الكبرى في .وتعزز العلاقات الجيدة بين الناديين فرص التعاون بينهما، خصوصاً مع المفاوضات الجارية بشأن انتقال المهاجم المصري حمزة عبد إلى برشلونة بصورة نهائية، بعدما شارك مع منتخب مصر في ويخوض حالياً فترة الإعداد تحت قيادة المدرب هانزي .ويملك برشلونة سجلاً حافلاً في كأس جوان غامبر، إذ توج باللقب 47 مرة، فيما شهدت النسخة الماضية فوز الفريق الكتالوني على كومو بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف.