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رياضة

فورمولا 1.. ألبون يمدّد عقده مع وليامز حتى 2027

Lebanon 24
18-08-2026 | 23:00
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فورمولا 1.. ألبون يمدّد عقده مع وليامز حتى 2027
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مدّد السائق التايلاندي أليكس ألبون عقده مع فريق وليامز المنافس في بطولة العالم للفورمولا 1، حتى الموسم المقبل، وفق ما أعلنت الحظيرة البريطانية.

وأنهى ألبون (30 عاماً) الموسم الماضي في المركز الثامن، محققاً أفضل نتيجة لوليامز منذ عام 2016.

انضم ألبون إلى الفريق البريطاني قبل أربعة أعوام، وسيبقى معه الآن حتى نهاية عام 2027.

وقال مدير فريق وليامز جيمس فاولز في بيان: «أليكس أحد أفضل السائقين على خط الانطلاق، ويعرف أكثر من أي شخص آخر التقدّم الهائل الذي حققناه في السنوات الأخيرة. إن تجديد التعاقد معه يظهر الثقة التي نتشاركها في الاتجاه الذي نسير فيه».

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن بلغ ألبون حاجز 100 سباق مع وليامز.

وكان فاولز قد صرح في مقابلات مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في شباط، بأن فوز وليامز ببطولة العالم هذا الموسم أو الموسم المقبل «ليس واقعيا»، قبل أن يقول ألبون إن وليامز بدأ حملة 2026 وهو «في وضع متأخر مقارنة بمنافسينا».

لكن ألبون قال في بيان أصدره وليامز الثلاثاء: «عام واحد صعب لا يروي القصة كاملة، بل يمنحني مزيدا من الدافعية لمواصلة البناء والتقدم معا إلى جانب الحظيرة وجماهيرنا من أجل تحقيق إنجازات كبيرة».

وأضاف: «قصتنا لم تنته بعد، لذا فإن تركيزي الكامل الآن منصب على القيام بكل ما يلزم لإعادتنا إلى مراكز متقدمة على خط الانطلاق».

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