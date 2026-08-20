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رياضة

"LIV Golf" يبحث عن منقذ.. المال السعودي ينسحب واللاعبون يقررون المصير

Lebanon 24
20-08-2026 | 03:03
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LIV Golf يبحث عن منقذ.. المال السعودي ينسحب واللاعبون يقررون المصير
LIV Golf يبحث عن منقذ.. المال السعودي ينسحب واللاعبون يقررون المصير photos 0
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أقرّ الرئيس التنفيذي لدوري "LIV Golf" سكوت أونيل بأن الدوري يواجه مهلة ضيقة جداً لإتمام اتفاق مع مستثمر رئيسي جديد، في ظل انسحاب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من تمويله بعد نهاية الموسم الحالي.

وبحسب "The Independent"، بات مستقبل الدوري غامضاً، وقد يصل إلى خطر الإفلاس، خصوصاً بعد إلغاء بطولة الفرق الختامية في ميشيغان تحت ضغط مالي، ووسط شكاوى من موردين ولاعبين لم يحصلوا بعد على مستحقات مالية.
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وقال أونيل، قبل بطولة "LIV Golf Indianapolis"، إن المفاوضات مع مستثمر جديد تتقدم، لكنه رفض كشف الجدول الزمني، مكتفياً بالقول إن الدوري "في طريقه" إلى صفقة تمويل جديدة.

وتشير التقارير إلى أن تيد غولدثورب، رئيس مجموعة "BC Partners"، هو المستثمر المحتمل الذي وقّع ورقة شروط مع "LIV". لكن التمويل يبقى مشروطاً ببقاء عدد كافٍ من اللاعبين الكبار مع الدوري في 2027 وما بعدها.

وأكد أونيل أن وجود اللاعبين أساسي لإنجاح الصفقة، قائلاً إن الدوري يحتاج إلى "كتلة حرجة" من الأسماء المناسبة لمواصلة المشروع. كما أشار إلى وجود مهلة للحصول على التزامات من اللاعبين، من دون أن يحدد تفاصيلها.

ويحاول أونيل، الذي خلف غريغ نورمان في بداية 2025، إعادة ضبط نموذج العمل داخل الدوري، بعدما وصف المرحلة الأولى بأنها كانت أكثر إنفاقاً، مؤكداً أن الإدارة الجديدة تراجع الكلفة وتعمل على خطة أكثر استدامة.

وتأتي الأزمة في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول مستقبل نجوم الدوري. فالإسباني جون رام، الذي حقق 3 ألقاب فردية متتالية منذ انتقاله إلى "LIV" في 2024، يُقال إنه يفكر في العودة إلى جولة "PGA"، بينما لا يزال مستحقاً له أكثر من 100 مليون دولار.

في المقابل، يبدو برايسون ديشامبو أكثر تمسكاً ببقاء الدوري. وتملك "BC Partners" حصة في شركة إدارة أعماله، كما لعب اللاعب الأميركي دوراً في اجتماع للاعبين خلال بطولة نيويورك في بيدمينستر.

وأشاد أونيل بديشامبو، واصفاً إياه بأنه لاعب "مدفوع بمهمة"، يهتم بتوسيع جمهور الغولف عالمياً وبناء جيل جديد من المتابعين، معرباً عن أمله في استمراره مع الدوري مستقبلاً.

الخلاصة أن "LIV Golf" دخل سباقاً أخيراً مع الوقت: إما تأمين مستثمر جديد وإقناع اللاعبين بالبقاء، أو مواجهة انهيار مشروع بدأ بتمويل سعودي ضخم ووصل اليوم إلى مرحلة البحث عن خطة إنقاذ.
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