"LIV Golf" يبحث عن منقذ.. المال السعودي ينسحب واللاعبون يقررون المصير

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وبحسب "The Independent"، بات مستقبل الدوري غامضاً، وقد يصل إلى خطر الإفلاس، خصوصاً بعد إلغاء بطولة الفرق الختامية في ميشيغان تحت ضغط مالي، ووسط شكاوى من موردين ولاعبين لم يحصلوا بعد على مستحقات مالية.وقال أونيل، قبل بطولة "LIV Golf Indianapolis"، إن المفاوضات مع مستثمر جديد تتقدم، لكنه رفض كشف الجدول ، مكتفياً بالقول إن الدوري "في طريقه" إلى صفقة تمويل جديدة.وتشير التقارير إلى أن تيد غولدثورب، "BC Partners"، هو المستثمر المحتمل الذي وقّع ورقة شروط مع "LIV". لكن التمويل يبقى مشروطاً ببقاء عدد كافٍ من اللاعبين الكبار مع الدوري في 2027 وما بعدها.وأكد أونيل أن وجود اللاعبين أساسي لإنجاح الصفقة، قائلاً إن الدوري يحتاج إلى "كتلة حرجة" من الأسماء المناسبة لمواصلة المشروع. كما أشار إلى وجود مهلة للحصول على التزامات من اللاعبين، من دون أن يحدد تفاصيلها.ويحاول أونيل، الذي خلف غريغ نورمان في بداية 2025، إعادة ضبط نموذج العمل داخل الدوري، بعدما وصف المرحلة الأولى بأنها كانت أكثر إنفاقاً، مؤكداً أن الإدارة الجديدة تراجع الكلفة وتعمل على خطة أكثر استدامة.وتأتي الأزمة في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول مستقبل نجوم الدوري. فالإسباني جون رام، الذي حقق 3 ألقاب فردية متتالية منذ انتقاله إلى "LIV" في 2024، يُقال إنه يفكر في العودة إلى جولة "PGA"، بينما لا يزال مستحقاً له أكثر من 100 مليون دولار.في المقابل، يبدو برايسون ديشامبو أكثر تمسكاً ببقاء الدوري. وتملك "BC Partners" حصة في شركة إدارة أعماله، كما لعب اللاعب الأميركي دوراً في اجتماع للاعبين خلال بطولة في بيدمينستر.وأشاد أونيل بديشامبو، واصفاً إياه بأنه لاعب "مدفوع بمهمة"، يهتم بتوسيع جمهور الغولف عالمياً وبناء جيل جديد من المتابعين، معرباً عن أمله في استمراره مع الدوري مستقبلاً.الخلاصة أن "LIV Golf" دخل سباقاً أخيراً مع الوقت: إما تأمين مستثمر جديد وإقناع اللاعبين بالبقاء، أو مواجهة انهيار مشروع بدأ بتمويل ضخم ووصل اليوم إلى مرحلة البحث عن خطة إنقاذ.