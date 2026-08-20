بعمر 59 عاماً.. "كازو" أسر أرقام كأس الإمبراطور

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حطم المهاجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا، الملقب بـ"الملك كازو"، رقماً قياسياً جديداً بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يسجل هدفا في تاريخ مسابقة كأس ، إثر تسجيله هدفين من ركلتي جزاء قاد بهما فريقه إلى فوز ساحق بنتيجة (7-0) على فريق أوياما للهواة.وحطم ميورا، البالغ من العمر 59 عاماً وخمسة أشهر و24 يوماً، الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاعب الوسط الدولي المعتزل شينجي أونو، الذي سجل في البطولة بعمر 41 عاماً.افتتح ميورا، الذي يخوض موسمه الاحترافي الثاني والأربعين، التسجيل في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد من بداية الشوط الثاني، ليُستبدل بعدها بثلاث دقائق وسط احتفاء كبير. وقال المهاجم الدولي السابق للصحفيين: "لا تعرف متى ستُتاح لك الفرصة، ولهذا أتدرب دائماً على تنفيذ ركلات الجزاء، وأنا سعيد لأن هذا العمل أتى ثماره".يُذكر أن مسيرة "الملك كازو" انطلقت في عام 1986، وشهدت تجارب احترافية في وكرواتيا وأستراليا والبرتغال، كما سجل 55 هدفا في 89 مباراة دولية مع منتخب ، قبل انضمامه مؤخراً إلى فوكوشيما يونايتد المنافس في الدرجة الثالثة.