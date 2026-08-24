لهذه التّهم.. إلقاء القبض على مالك فريق رياضي في موقف سيارات

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وتظهر السجلات أن يورك أوقف في البداية بتهمتي حيازة أدوات جنائية والانخراط في الدعارة، قبل أن تُخفّض التهمة الثانية إلى الإخلال بالنظام العام.وذكرت وسائل إعلام أميركية أن التوقيف حصل قرابة الساعة 9:30 صباح الأحد في منطقة "East Palestine" بولاية أوهايو. ونقلت "New York Post"، استناداً إلى تقرير للشرطة، أن يورك رتّب لقاءً جنسياً مقابل 140 دولاراً.وفرضت المحكمة على يورك غرامة قدرها 1150 دولاراً، إضافة إلى رسوم قضائية أخرى، أظهرت السجلات أنه دفعها. كما حُكم عليه بالسجن يومين، يوماً عن كل تهمة، لكنه حصل على احتساب أمضاه سابقاً قيد التوقيف.وتشير السجلات أيضاً إلى أن هاتفه المحمول سيُعاد إليه، بينما سيُصادر مبلغ 160 دولاراً كان قد ضُبط، لصالح فريق مكافحة الاتجار بالبشر في وادي ماهونينغ، بعد اتفاق بين الطرفين.وقال براين مكارثي، المتحدث الرئيسي باسم الأميركية "NFL"، لـ"Forbes" إن الدوري "على علم بالمسألة" وسيُراجعها بموجب سياسة السلوك الشخصي. وتنص هذه السياسة على منع السلوك غير القانوني أو العنيف أو الخطير أو غير المسؤول، وكل ما قد يضر بسمعة الدوري أو يضعف احترام الجمهور له.أما فريق "49ers" فقال في بيان إن القضية "مسألة قانونية وقد حُسمت"، ولذلك لن يقدم تعليقاً إضافياً في الوقت الحالي.وتملك عائلة يورك أكثر من 90% من فريق "49ers"، الذي صنفته "Forbes" خامس أكثر فرق دوري "NFL" قيمة في عام 2025. وتُقدّر ثروة والدته دينيس يورك وعائلتها بنحو 8.5 مليارات دولار.وتعود ملكية العائلة للفريق إلى عام 1977، عندما اشترى إدوارد ديبارتولو الأب، والد دينيس يورك، النادي مقابل 13 مليون دولار. وأصبح جيد يورك الرئيس التنفيذي للفريق عام 2008، ثم المالك الرئيسي عام 2024 بعد شرائه حصة كافية من والدته.وخلال فترة إدارته، بلغ "49ers" السوبر بول 3 مرات، لكنه خسرها جميعاً، آخرها أمام كانساس سيتي تشيفس في 2024. كما أشرف يورك على بناء ملعب "Levi’s Stadium" بكلفة 1.3 مليار دولار، الذي افتُتح عام 2014.