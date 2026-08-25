موهبة غانية جديدة على أبواب ريال مدريد

يقترب نادي من حسم صفقة التعاقد مع المدافع الشاب ناسي أوبونغ، البالغ من العمر 21 عاماً، لضمه إلى فريق كاستيا بقيادة المدرب جوليان لوبيز دي ليرما، وفقاً لما أوردته صحيفة «آس» .

وكان قد أبدى اهتمامه باللاعب منذ الموسم الماضي، قبل أن يكثف تحركاته خلال الفترة الحالية لحسم المفاوضات مع نادي غرناطة، الذي يرتبط ناسي بعقد معه حتى عام 2028. ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة الثلاثاء، متفوقاً على منافسين من بينهم رايو فاييكانو.

ويتميز ناسي بقوة بدنية، إذ يبلغ طوله 1.85 متر، كما يستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن. وتقدر قيمته السوقية بنحو 1.5 مليون ، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وانضم المدافع الغاني إلى غرناطة عام 2023 قادماً من نادي سيتي في ، قبل أن يلفت الأنظار سريعاً ويحصل على فرصة التدرج إلى الفريق الرديف، ثم يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول خلال الموسم الماضي.