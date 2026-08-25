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رياضة

موهبة غانية جديدة على أبواب ريال مدريد

Lebanon 24
25-08-2026 | 14:00
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موهبة غانية جديدة على أبواب ريال مدريد
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يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من حسم صفقة التعاقد مع المدافع الغاني الشاب أوسكار ناسي أوبونغ، البالغ من العمر 21 عاماً، لضمه إلى فريق كاستيا بقيادة المدرب جوليان لوبيز دي ليرما، وفقاً لما أوردته صحيفة «آس» الإسبانية.

وكان ريال مدريد قد أبدى اهتمامه باللاعب منذ الموسم الماضي، قبل أن يكثف تحركاته خلال الفترة الحالية لحسم المفاوضات مع نادي غرناطة، الذي يرتبط ناسي بعقد معه حتى عام 2028. ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة الثلاثاء، متفوقاً على منافسين من بينهم رايو فاييكانو.

ويتميز ناسي بقوة بدنية، إذ يبلغ طوله 1.85 متر، كما يستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن. وتقدر قيمته السوقية بنحو 1.5 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وانضم المدافع الغاني إلى أكاديمية غرناطة عام 2023 قادماً من نادي إيمانويل سيتي في غانا، قبل أن يلفت الأنظار سريعاً ويحصل على فرصة التدرج إلى الفريق الرديف، ثم يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول خلال الموسم الماضي.

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