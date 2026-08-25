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رياضة

هاميلتون يعتذر لفيراري...ما السبب؟

Lebanon 24
25-08-2026 | 16:00
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هاميلتون يعتذر لفيراري...ما السبب؟
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اعتذر سائق فورمولا 1 لويس هاميلتون لفريق فيراري عن تصريحاته الغاضبة في خلال سباق جائزة هولندا الكبرى، مؤكداً أن انفعاله عبر جهاز الاتصال اللاسلكي لم يعكس «أفضل نسخة منه»، ومتحملاً مسؤولية ما صدر عنه. 

وكان هاميلتون قد أبدى استياءه خلال السباق من طريقة إدارة فيراري للاستراتيجية، بعدما وجد نفسه عالقاً خلف زميله شارل لوكلير، الذي تأخر في دخول منطقة الصيانة رغم طلب الفريق. واعتبر السائق البريطاني أن هذا التأخير كلفه عدة ثوانٍ، وربما حرمه من فرصة المنافسة على منصة التتويج. 

وقال هاميلتون، الذي أنهى السباق في المركز الرابع، إنه شعر بأنه كان أسرع من لوكلير، وانتقد الفريق بشكل ساخر عبر الراديو قائلاً إنهم «يهدرون الوقت»، قبل أن يؤكد عقب السباق أن الهدف بالنسبة له هو الفوز والمنافسة على بطولة العالم.

وبعد مراجعة تصريحاته، قال بطل العالم سبع مرات إنه يدرك أن الإحباط قد يظهر عندما تكون المشاعر قوية، لكنه أكد أن ما صدر عنه لم يكن أفضل تصرف منه، متعهداً بأن يكون أفضل في المستقبل. وفي الوقت نفسه، شدد على أن انتقاداته نابعة من إيمانه بقدرات فيراري ورغبته في قيادة الفريق نحو المنافسة على اللقب.

ويحتل هاميلتون المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم متساوياً في النقاط مع جورج راسل، وبفارق 59 نقطة خلف المتصدر كيمي أنتونيلي، مع استمرار تمسكه بفرصه في المنافسة على اللقب. 

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