حتى 2030.. إمام عاشور يمدد عقده مع الأهلي المصري

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وأوضح الأهلي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن تمديد التعاقد جرى خلال جلسة جمعت عاشور برئيس قطاع التعاقدات في النادي، عصام سراج الدين. أعلن ، الأربعاء، تمديد عقد لاعب وسط الفريق الأول إمام حتى عام 2030.وأوضح الأهلي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن تمديد التعاقد جرى خلال جلسة جمعت عاشور برئيس قطاع التعاقدات في النادي، عصام سراج الدين.

وأضاف البيان أن سراج الدين أنهى جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد الجديد، بالتنسيق الكامل مع مدير .



وأكد عاشور خلال الجلسة امتنانه للنادي الأهلي وجماهيره، معربا عن رغبته في مواصلة مسيرته مع الفريق خلال السنوات المقبلة.



وبذلك يضمن الأهلي استمرار أحد أبرز لاعبي خط وسطه حتى عام 2030، بعدما أنهى النادي واللاعب الإجراءات الخاصة بتمديد التعاقد رسميا.



وانضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي في 2023، ونجح في تثبيت موقعه ضمن العناصر الأساسية للفريق، كما شارك معه في المنافسات المحلية والقارية.



وجاء تمديد العقد ليحسم موقف اللاعب من الاستمرار مع الأهلي، ويضع حدا للتكهنات التي أحاطت بمستقبله خلال الفترة الماضية.



وتأكدت تفاصيل الخبر من إعلان الأهلي الرسمي، بما يشمل مدة العقد وصفتي عصام سراج الدين ووائل جمعة.