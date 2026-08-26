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رياضة

حتى 2030.. إمام عاشور يمدد عقده مع الأهلي المصري

Lebanon 24
26-08-2026 | 00:36
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حتى 2030.. إمام عاشور يمدد عقده مع الأهلي المصري
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أعلن النادي الأهلي المصري، الأربعاء، تمديد عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إمام عاشور حتى عام 2030.
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وأوضح الأهلي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن تمديد التعاقد جرى خلال جلسة جمعت عاشور برئيس قطاع التعاقدات في النادي، عصام سراج الدين.
وأضاف البيان أن سراج الدين أنهى جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد الجديد، بالتنسيق الكامل مع مدير الكرة وائل جمعة.

وأكد عاشور خلال الجلسة امتنانه للنادي الأهلي وجماهيره، معربا عن رغبته في مواصلة مسيرته مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وبذلك يضمن الأهلي استمرار أحد أبرز لاعبي خط وسطه حتى عام 2030، بعدما أنهى النادي واللاعب الإجراءات الخاصة بتمديد التعاقد رسميا.

وانضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي في تموز 2023، ونجح في تثبيت موقعه ضمن العناصر الأساسية للفريق، كما شارك معه في المنافسات المحلية والقارية.

وجاء تمديد العقد ليحسم موقف اللاعب من الاستمرار مع الأهلي، ويضع حدا للتكهنات التي أحاطت بمستقبله خلال الفترة الماضية.

وتأكدت تفاصيل الخبر من إعلان الأهلي الرسمي، بما يشمل مدة العقد وصفتي عصام سراج الدين ووائل جمعة.
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