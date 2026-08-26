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رياضة

مورينيو يعود إلى برنابيو.. هذا ما طالب به

Lebanon 24
26-08-2026 | 02:49
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مورينيو يعود إلى برنابيو.. هذا ما طالب به
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يعود البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» مدرباً لريال مدريد، عندما يستضيف الفريق ريال سوسيداد الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني، وذلك بعد غياب استمر 4834 يوماً عن قيادة الفريق على أرضه.
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وقال مورينيو، الذي خاض مباراته الأخيرة مع ريال مدريد في برنابيو أمام أوساسونا عام 2013، إنه لا يرغب في استقبال خاص من الجماهير، مطالباً المشجعين بتوجيه دعمهم إلى الفريق.

وأضاف المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحفي: «لا أريد أن يستقبلني برنابيو بطريقة خاصة، بل أريده أن يستقبل الفريق بوصفه فريقه ومصدر شغفه»، مؤكداً أن هدفه هو إعادة بناء العلاقة بين الفريق وجماهيره بعد موسم صعب.

وأشار مورينيو إلى أنه قادر على التحكم في مشاعره والتعامل مع المباراة بصورة طبيعية، رغم إدراكه أنها ليست مواجهة عادية بالنسبة له، مشدداً على أهمية حصد النقاط الثلاث.

وتولى مورينيو تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وقاد الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، قبل أن يعود إلى النادي هذا الموسم أملاً في إعادة الفريق إلى طريق المنافسة على الألقاب، بعد موسمين دون تتويج كبير.

واستهل ريال مدريد مشواره في الدوري بالفوز 2-1 على مضيفه إسبانيول، فيما يأمل مورينيو أن يلمس المشجعون في أداء اللاعبين الروح القتالية والانضباط والهدوء التي يطالب بها.

مورينيو يدعم فينيسيوس

وتطرق مورينيو أيضاً إلى وضع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، مؤكداً أنه يسعى إلى مساعدته على التحكم في انفعالاته داخل الملعب، في ظل الانتقادات التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية بسبب اعتراضاته المتكررة على قرارات الحكام واحتكاكاته مع المنافسين.

وقال مورينيو إنه يعتقد أن فينيسيوس يتعرض أحياناً لمعاملة مختلفة، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين يحاولون استفزازه والضغط عليه بدنياً ولفظياً مستفيدين، بحسب رأيه، من تأخر إشهار البطاقات.

وأضاف أن مهمته تتمثل في مساعدة فينيسيوس على ضبط انفعالاته، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حماية اللاعب من التدخلات القوية، منتقداً عدم معاقبة بعض المخالفات التي يتعرض لها.

ويستعد فينيسيوس لمواصلة مشواره مع ريال مدريد بعدما جدد عقده مع النادي حتى عام 2032، وسط تطلعات مورينيو إلى استعادة اللاعب أفضل مستوياته والمساهمة في إعادة الفريق إلى المنافسة على البطولات.
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