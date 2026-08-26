انتفاضة مذهلة من لاسك تقصي سيلتيك

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أهدر سيلتيك تقدمه بفارق أربعة أهداف في مجموع المباراتين، وخسر 5-4 أمام لاسك النمساوي أمس الثلاثاء 25\8\2026، لتتبدد آماله في بلوغ مجددا، في واحدة من أسوأ الليالي الأوروبية في تاريخ النادي.ودخل بطل اسكتلندا مباراة الإياب في لينتس متفوقا 3-صفر من لقاء الذهاب، وبدا في طريقه لحسم التأهل عندما افتتح قائده كالوم مكجريجور التسجيل في الدقيقة 21.وبينما كان مشجعو سيلتيك يرددون هتافات “سنحتفل في أبطال أوروبا” انقلبت المباراة رأسا على عقب، وتبددت التأهل بشكل دراماتيكي.وانهار فريق المدرب مارتن أونيل بعدما أدرك لاسك التعادل في الدقيقة 32، قبل أن يسجل أربعة أهداف أخرى ليحقق فوزا كاسحا بنتيجة 5-1 في المباراة، ويحرم ضيفه من التأهل، ليتجه سيلتيك إلى خوض موسم جديد في الدوري .وأحرز موسى أوسور هدف التعادل 1-1، قبل أن يمنح روبرت ليوبيسيتش أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 48، ثم عزز سامويل أدينيران النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 58.وفي الدقيقة 90، سجل البديل هدفا من مسافة قريبة، احتُسب بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، ليعادل النتيجة في مجموع المباراتين ويفرض اللجوء إلى وقت إضافي. وهناك، خطف أدينيران هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 109.وكاد لاسك أن يخرج بانتصار أكبر، لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 115.وقال مكجريجور لمنصة أمازون برايم “حصلنا على ما نستحقه. كنا سلبيين طوال المباراة، وبدا أننا خائفون من التقدم وحسم الفوز”.وأضاف “علينا أن نتحمل مسؤولية هذه النتيجة. نعتذر لجماهيرنا وللنادي، لأنه لم يكن ينبغي لنا أبدا أن نخسر هذه المباراة”.