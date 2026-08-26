في صفقة قياسية.. بوعدي إلى مانشستر سيتي

وبعد موسم مميز مع ليل، وتألقه مع المنتخب المغربي خلال حيث خاض 5 مباريات، بينها مواجهة الدور ربع النهائي التي خسرها "أسود الأطلس" أمام 0-2، ينتقل لاعب الوسط البالغ 18 عاما إلى الممتاز، لتأخذ مسيرته الكروية نقطة تحول كبرى.وقال بوعدي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي "إنه يوم مميز للغاية بالنسبة لي ولعائلتي".وتابع " سيتي، بالنسبة لي، هو أفضل ناد في العالم. إنه حلم أن أكون هنا وأن أتمكن من القول إنني أصبحت لاعبا في صفوف سيتي. لقد أمضيت معظم حياتي أعمل بجد لأصبح أفضل لاعب يمكنني أن أكونه، وللوصول إلى قمة اللعبة".بدوره، قال ليتانغ عن بوعدي الذي خاض 96 مباراة بقميص ليل وهو لا يزال في سن الـ 18 "الشعور الأول هو مزيج من الحزن والحنين، جراء رحيل لاعب وإنسان، بل وأحد أبناء النادي، عن ليل، بعدما كانت تربطنا به علاقة إنسانية وشخصية مميزة للغاية، إذ رافقناه وتابعنا مسيرته وقدرنا ما قدمه طوال فترة وجوده معنا".وأضاف "عندما وصل أيوب إلى مركز لوشين، كان لا يزال في سن المراهقة. ورغم صغر سنه، فقد أصبح اليوم لاعبا ناضجا على المستويين الرياضي والإنساني، ولاعبا دوليا وأحد أبرز المواهب في العالم". (سكاي نيوز عربية)