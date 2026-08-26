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رياضة

في صفقة قياسية.. بوعدي إلى مانشستر سيتي

Lebanon 24
26-08-2026 | 07:21
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انتقل لاعب الوسط الدولي المغربي أيوب بوعدي من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2031، مقابل نحو 100 مليون يورو، 116 مليون دولار أميركي)، وفق ما أعلن رئيس ليل أوليفييه ليتانغ.
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وتعد هذه الصفقة الأغلى في تاريخ انتقال أي لاعب من الدوري الفرنسي إلى ناد أجنبي.
 
وبعد موسم مميز مع ليل، وتألقه مع المنتخب المغربي خلال كأس العالم حيث خاض 5 مباريات، بينها مواجهة الدور ربع النهائي التي خسرها "أسود الأطلس" أمام فرنسا 0-2، ينتقل لاعب الوسط البالغ 18 عاما إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، لتأخذ مسيرته الكروية نقطة تحول كبرى.

وقال بوعدي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي "إنه يوم مميز للغاية بالنسبة لي ولعائلتي".

وتابع "مانشستر سيتي، بالنسبة لي، هو أفضل ناد في العالم. إنه حلم أن أكون هنا وأن أتمكن من القول إنني أصبحت لاعبا في صفوف سيتي. لقد أمضيت معظم حياتي أعمل بجد لأصبح أفضل لاعب يمكنني أن أكونه، وللوصول إلى قمة اللعبة".

بدوره، قال ليتانغ عن بوعدي الذي خاض 96 مباراة بقميص ليل وهو لا يزال في سن الـ 18 "الشعور الأول هو مزيج من الحزن والحنين، جراء رحيل لاعب وإنسان، بل وأحد أبناء النادي، عن ليل، بعدما كانت تربطنا به علاقة إنسانية وشخصية مميزة للغاية، إذ رافقناه وتابعنا مسيرته وقدرنا ما قدمه طوال فترة وجوده معنا".

وأضاف "عندما وصل أيوب إلى مركز لوشين، كان لا يزال في سن المراهقة. ورغم صغر سنه، فقد أصبح اليوم لاعبا ناضجا على المستويين الرياضي والإنساني، ولاعبا دوليا وأحد أبرز المواهب في العالم". (سكاي نيوز عربية)
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