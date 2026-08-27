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رياضة

"هاتريك" مبابي يقود ريال مدريد لاكتساح سوسيداد بخماسية

Lebanon 24
27-08-2026 | 01:02
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هاتريك مبابي يقود ريال مدريد لاكتساح سوسيداد بخماسية
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قاد كيليان مبابي ريال مدريد إلى فوز كبير على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 5-1، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 40 بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي، لكن سوتشيتش أدرك التعادل لسوسيداد بعد أربع دقائق مستغلاً خطأ دفاعياً.

وفي الشوط الثاني، أعاد مبابي التقدم لريال مدريد عند الدقيقة 60 بتمريرة من جود بيلينغهام، قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث بعد ثماني دقائق.

وعاد مبابي ليكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 80 إثر تمريرة من فينيسيوس، فيما أضاف الفريق الملكي هدفاً خامساً ليحسم اللقاء بنتيجة عريضة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط في صدارة الدوري، بينما بقي ريال سوسيداد من دون نقاط في المركز الأخير.

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