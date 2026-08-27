بعد فوز ريال مدريد.. هذا ترتيب الدوري الاسباني

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حقق ريال مدريد انتصاره الثاني في الدوري الإسباني بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، بعدما حسم مباراته المؤجلة أمام ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، مساء الأربعاء.
وانتظر الفريق الملكي حتى الدقيقة 40 لافتتاح التسجيل عبر كيليان مبابي، قبل أن يعادل الضيوف النتيجة في الدقيقة 44.
وفرض ريال مدريد سيطرته في الشوط الثاني، إذ سجل مبابي هدفه الثاني عند الدقيقة 60، وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 68، ثم أكمل النجم الفرنسي "الهاتريك" في الدقيقة 80.
وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط وتصدر الترتيب، متقدماً على إشبيلية وبيتيس، فيما بقي ريال سوسيداد في المركز الأخير من دون نقاط.