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رياضة

بعد فوز ريال مدريد.. هذا ترتيب الدوري الاسباني

Lebanon 24
27-08-2026 | 01:24
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حقق ريال مدريد انتصاره الثاني في الدوري الإسباني بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، بعدما حسم مباراته المؤجلة أمام ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، مساء الأربعاء.

وانتظر الفريق الملكي حتى الدقيقة 40 لافتتاح التسجيل عبر كيليان مبابي، قبل أن يعادل الضيوف النتيجة في الدقيقة 44.

وفرض ريال مدريد سيطرته في الشوط الثاني، إذ سجل مبابي هدفه الثاني عند الدقيقة 60، وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 68، ثم أكمل النجم الفرنسي "الهاتريك" في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط وتصدر الترتيب، متقدماً على إشبيلية وبيتيس، فيما بقي ريال سوسيداد في المركز الأخير من دون نقاط.

ترتيب الدوري الإسباني
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1. ريال مدريد، 6 نقاط.

2. إشبيلية، 6 نقاط.

3. بيتيس، 6 نقاط.

4. ألافيس، 4 نقاط.

5. أتلتيكو مدريد، 4 نقاط.

6. برشلونة، 3 نقاط.

7. إسبانيول، 3 نقاط.

8. خيتافي، 3 نقاط.

9. فياريال، نقطتين.

10. ديبورتيفو لاكورنيا، نقطتين.

11. سيلتا فيجو، نقطة.

12. أوساسونا، نقطة.

13. رايو فاليكانو، نقطة.

14. راسينغ سانتاندير، نقطة.

15. فالنسيا، نقطة.

16. ملقا، نقطة.

17. ليفانتي، نقطة.

18. إلتشي، نقطة.

19. أتلتيك بلباو، 0 نقاط.

20. ريال سوسيداد، 0 نقاط.
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