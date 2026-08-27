بـ9.6 مليارات دولار… ملياردير التكنولوجيا يشتري بطل السوبر بول

وافق مالكو كرة القدم الأميركية "NFL" على بيع نادي سياتل سي هوكس، بطل السوبر بول، مقابل 9.612 مليارات دولار، إلى مجموعة يقودها الملياردير فينود خوسلا.

وبحسب "BBC"، احتاجت الصفقة إلى موافقة 24 من أصل 32 مالكاً في الدوري، لتصبح ثاني أكبر صفقة بيع لنادٍ في تاريخ الرياضات الأميركية الشمالية.

وكان صندوق تركة بول ألن، المؤسس الشريك لـ"Microsoft" الذي توفي عام 2018، قد توصل إلى اتفاق مع عائلة خوسلا في 11 ، بعد البحث عن مالك جديد للفريق.

وتتجاوز قيمة الصفقة مبلغ 6.05 مليارات دولار الذي دُفع لشراء كوماندرز عام 2023، لكنها تبقى دون صفقة لوس أنجلوس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي، التي بلغت 10 مليارات دولار عام 2025، في وقت يجري الحديث عن انتقال ملكيتها مجدداً مقابل 12.5 مليار دولار.

وقال خوسلا: "يشرفنا أن نكون الأمناء الجدد على سياتل سي هوكس. كم مرة تحصل على فرصة شراء فريق فاز للتو بالسوبر بول؟". وأضاف أن عائلته تشعر بالامتنان لهذه "الهبة" من صندوق ألن، مؤكداً أنه يتطلع إلى البناء على الإرث الناجح الذي أسسه بول ألن وكسب ثقة النادي وجماهيره.

وسيكون على خوسلا، البالغ 71 عاماً، التخلي عن حصة أقلية يملكها في سان فرانسيسكو "49ers" ضمن شروط شراء سي هوكس. وقال في مؤتمر صحافي إن المهمة المقبلة بسيطة: الحفاظ على سلسلة الانتصارات والفوز بسوبر بول آخر.

وخوسلا هو أحد مؤسسي شركة "Sun Microsystems" ومؤسس شركة رأس المال المخاطر "Khosla Ventures"، وتقدر "Forbes" ثروته بنحو 13.2 مليار دولار.

وكان بول ألن قد أنقذ سي هوكس من الانتقال إلى جنوب كاليفورنيا عندما اشترى الفريق من كين بيرينغ عام 1997. وبعد وفاته، تولت شقيقته ألن رئاسة سي هوكس، إضافة إلى بورتلاند ترايل بلايزرز في دوري كرة السلة، مع توجيه ببيع الفريقين في نهاية المطاف والتبرع بالعائدات للأعمال الخيرية.

وخلال 29 موسماً تحت إدارة بول أو جودي ألن، بلغ سي هوكس الأدوار الإقصائية 17 مرة، وخاض 4 نهائيات سوبر بول، فاز في اثنين منها.