في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية

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ويشمل نظام القرعة عدم مواجهة أي فريق لمنافس من نفس البلد، كما تتوزع اللقاءات الثمانية بين 4 على ملعبه ومثلها خارج ملعبه. أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة أبطال لكرة القدم، والتي أجريت في مقر "يويفا"، الخميس، عن وقوع حامل اللقب سان جيرمان، في مواجهة ضد برشلونة الإسباني، ضمن نظام الآلي بالقرعة والذي يضع كل فريق في مواجهة 8 منافسين مختلفين.ويشمل نظام القرعة عدم مواجهة أي فريق لمنافس من نفس البلد، كما تتوزع اللقاءات الثمانية بين 4 على ملعبه ومثلها خارج ملعبه.





وحقق سان جيرمان لقب المسابقة الأوروبية العريقة في آخر موسمين، وكان قد تغلب على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح في الموسم الماضي.



وأسفرت القرعة أيضا عن 8 مواجهة قوية لريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة، برصيد 15 لقبا، حيث يبدأ الفريق الإسباني مشواره بمواجهة إنتر ميلان بملعبه، في سانتياغو برنابيو، ثم أرسنال خارج ملعبه، وآيندهوفن الهولندي في ملعبه، وروما في إيطاليا، ثم لايبزج الألماني في مدريد، وشاختار دونتسيك الأوكراني خارج ملعب الريال، ولاسك لينز النمساوي في مدريد، و يك أثينا في اليونان.



أما إنتر ميلان، فيواجه كل من ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وكلوب بروج البلجيكي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وشاختار دونتسيك الأوكراني، وفينوورد الهولندي، وشتوتجارت الألماني، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.



ويلعب مانشستر سيتي مع كل من: باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وبورتو البرتغالي، ونابولي الإيطالي، ولايبزيج الألماني، و آيك أثينا اليوناني، ولانس الفرنسي.



أما قرعة برشلونة فقد أسفرت عن مواجهة الفريق الإسباني لكل من: مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وأستون فيلا وسبورتنج لشبونة، فينوورد، وجالطة سراي التركي، وكومو الإيطالي وصباح الأذربيجاني.



ويتقابل أتلتيكو مدريد الإسباني مع كل من بايرن ميونخ، وليفربول ومانشستر يونايتد وآيندهوفن، وفناربخشة، وبودو جليمت النرويجي، وشتوتجارت الألماني.



أما ليفربول فقد أسفرت القرعة عن مواجهته مع 8 أندية وهي: أتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان، وبورتو، وكلوب بروج، وفياريال، وفناربخشة، ولانس ولاسك لينز. ويخوض سان جيرمان مباراته ضد برشلونة من أصل 8 لقاءات في مرحلة المجموعة الواحدة، حيث ستكون المواجهة المرتقبة في باريس، ويواجه أيضا كل من مانشستر سيتي بإنجلترا، ويستقبل روما الإيطالي، ثم يحل ضيفا على أستون فيلا في إنجلترا، ويواجه جالطة سراي في باريس، وفياريال في إسبانيا، ويستقبل سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وأخيرا يطير لمواجهة كومو في إيطاليا.وحقق سان جيرمان لقب المسابقة الأوروبية العريقة في آخر موسمين، وكان قد تغلب على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح في الموسم الماضي.وأسفرت القرعة أيضا عن 8 مواجهة قوية لريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة، برصيد 15 لقبا، حيث يبدأ الفريق الإسباني مشواره بمواجهة إنتر ميلان بملعبه، في سانتياغو برنابيو، ثم أرسنال خارج ملعبه، وآيندهوفن الهولندي في ملعبه، وروما في إيطاليا، ثم لايبزج الألماني في مدريد، وشاختار دونتسيك الأوكراني خارج ملعب الريال، ولاسك لينز النمساوي في مدريد، و يك أثينا في اليونان.أما إنتر ميلان، فيواجه كل من ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وكلوب بروج البلجيكي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وشاختار دونتسيك الأوكراني، وفينوورد الهولندي، وشتوتجارت الألماني، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.ويلعب مانشستر سيتي مع كل من: باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وبورتو البرتغالي، ونابولي الإيطالي، ولايبزيج الألماني، و آيك أثينا اليوناني، ولانس الفرنسي.أما قرعة برشلونة فقد أسفرت عن مواجهة الفريق الإسباني لكل من: مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وأستون فيلا وسبورتنج لشبونة، فينوورد، وجالطة سراي التركي، وكومو الإيطالي وصباح الأذربيجاني.ويتقابل أتلتيكو مدريد الإسباني مع كل من بايرن ميونخ، وليفربول ومانشستر يونايتد وآيندهوفن، وفناربخشة، وبودو جليمت النرويجي، وشتوتجارت الألماني.أما ليفربول فقد أسفرت القرعة عن مواجهته مع 8 أندية وهي: أتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان، وبورتو، وكلوب بروج، وفياريال، وفناربخشة، ولانس ولاسك لينز.

ويتقابل بايرن ميونخ كل من: أرسنال الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس الإسبانيين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وبودو جليمت النرويجي، وليل الفرنسي، وسلافيا براغ التشيكي، وفايكينج النرويجي.



أما أرسنال وصيف النسخة الماضية فيتقابل مع كل من: ريال مدريد وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وليل، ونابولي، وصباح وسلافيا براغ.

ومن أبرز لقاءات أندية الوعاء الثاني من حيث التصنيف، فإن مانشستر يونايتد الإنجليزي يتقابل على ملعبه مع كل من بايرن ميونخ وروما ولايبزيج وصباح، وخارج ملعبه يواجه أتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونة وفياريال وكومو.



كذلك يلعب بوروسيا دورتموند الألماني مع كل من: إنتر ميلان وريال بيتيس، وفياريال و آيك أثينا على ملعبه، بينما يلاقي خارج ملعبه كل من أرسنال وأستون فيلا وبود جليمت وصباح.



ويخوض سبورتنج لشبونة 8 مواجهات ضد كل برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وروما وجالطة سراي، وشاختار ولاسك ولانس.



أما روما فيواجه كل من: ريال مدريد وباريس سان جيرمان وسبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد وليل وفناربخشة وبراتيسلافا و آيك أثينا.