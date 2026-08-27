برشلونة يهزم بلباو بثنائية ويحقق فوزه الثاني توالياً

واصل انتصاراته في ، بفوزه على بهدفين من دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.

افتتح رافينها التسجيل في الدقيقة 37، بعدما انفرد بالحارس أوناي سيمون مستفيداً من تمريرة ، إثر محاولات عدة لبرشلونة تصدى لبعضها حارس .

وشهدت الدقيقة 63 الظهور الأول للوافد الجديد بقميص برشلونة، بدلاً من رافينها، فيما حرمت العارضة من التسجيل.

وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعد مجهود من البديل كريم أديمي، الذي كاد يسجل هدفاً ثالثاً لولا تألق أوناي سيمون. وبقي حمزة على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية توالياً، بعدما استنفد المدرب تبديلاته.