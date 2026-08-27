برشلونة يهزم بلباو بثنائية ويحقق فوزه الثاني توالياً

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واصل برشلونة انتصاراته في الدوري الإسباني، بفوزه على أتلتيك بلباو بهدفين من دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.
افتتح رافينها التسجيل في الدقيقة 37، بعدما انفرد بالحارس أوناي سيمون مستفيداً من تمريرة بيدري، إثر محاولات عدة لبرشلونة تصدى لبعضها حارس بلباو.
وشهدت الدقيقة 63 الظهور الأول للوافد الجديد رودري بقميص برشلونة، بدلاً من رافينها، فيما حرمت العارضة لامين يامال من التسجيل.
وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعد مجهود من البديل كريم أديمي، الذي كاد يسجل هدفاً ثالثاً لولا تألق أوناي سيمون. وبقي حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية توالياً، بعدما استنفد المدرب هانز فليك تبديلاته.