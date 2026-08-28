صفقة ضخمة جدا تقرب لاعب تشيلسي من مانشستر سيتي

دخل مانشستر سيتي
في مفاوضات متقدمة لضم لاعب تشيلسي إنزو فرنانديز قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 140 مليون يورو
.
وذكرت شبكة "TYC Sports" الأرجنتينية أن فرنانديز سيوقّع عقداً مع السيتي حتى عام 2032، مع خيار التمديد لموسم إضافي، فيما يستعد حارس أستون فيلا ديبو مارتينيز للانتقال إلى تشيلسي.
وشهدت علاقة فرنانديز بجماهير تشيلسي توتراً خلال عام 2026، بعدما عبّر عن إعجابه بمدريد، وهو ما فُسّر بأنه إشارة إلى ريال مدريد
، قبل أن يتعرض لانتقادات بسبب احتفاله عقب التسجيل أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم
.
كما أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضده خلال مباراة ودية أمام ريال
سوسيداد، ورفعت علم التاج البريطاني
لجزر فوكلاند. وكان فرنانديز قد توّج مع تشيلسي بلقبي دوري
المؤتمر الأوروبي
وكأس العالم للأندية، وحمل شارة القيادة تحت إشراف إنزو ماريسكا الذي سيعود للعمل معه.