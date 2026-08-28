بمشاركة محمد صلاح... طرابزون يسقط برباعية ويودع الدوري الأوروبي

ودّع طرابزون سبور منافسات ، بعد خسارته أمام فيرينكفاروس المجري بأربعة أهداف من دون رد، الخميس، في إياب الملحق المؤهل إلى نسخة 2026-2027 على ملعب "جروباما أرينا".

وشارك أساسياً مع طرابزون، الذي أكمل المباراة منقوصاً بعد طرد روسلان مالينوفسكي، قبل أن يفتتح كالوم أودودا التسجيل لفيرينكفاروس في الدقيقة 19.

وأضاف ماريوس كوربو الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم حصل الفريق المجري على ركلة جزاء تسببت في طرد سيدني لوبيز كابرال، وسجل منها باميديل يوسف الهدف الثالث. وغادر صلاح الملعب في الدقيقة 64، قبل تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، تأهل فيرينكفاروس إلى الدوري ، فيما انتقل طرابزون سبور إلى مرحلة الدوري في المؤتمر الأوروبي.