تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بمشاركة محمد صلاح... طرابزون يسقط برباعية ويودع الدوري الأوروبي

Lebanon 24
28-08-2026 | 01:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بمشاركة محمد صلاح... طرابزون يسقط برباعية ويودع الدوري الأوروبي
بمشاركة محمد صلاح... طرابزون يسقط برباعية ويودع الدوري الأوروبي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ودّع طرابزون سبور التركي منافسات الدوري الأوروبي، بعد خسارته أمام فيرينكفاروس المجري بأربعة أهداف من دون رد، الخميس، في إياب الملحق المؤهل إلى نسخة 2026-2027 على ملعب "جروباما أرينا".

وشارك محمد صلاح أساسياً مع طرابزون، الذي أكمل المباراة منقوصاً بعد طرد روسلان مالينوفسكي، قبل أن يفتتح كالوم أودودا التسجيل لفيرينكفاروس في الدقيقة 19.

وأضاف ماريوس كوربو الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم حصل الفريق المجري على ركلة جزاء تسببت في طرد سيدني لوبيز كابرال، وسجل منها باميديل يوسف الهدف الثالث. وغادر صلاح الملعب في الدقيقة 64، قبل تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، تأهل فيرينكفاروس إلى الدوري الأوروبي، فيما انتقل طرابزون سبور إلى مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي.

Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رفضهم واختار طرابزون.. جماهير بشكتاش تهاجم محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 12:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابزون يحسم صفقة محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 12:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم يعلن بدء مفاوضات ضم اللاعب المصري محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 12:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابزون ينفي ضم محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 12:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الأوروبي

محمد صلاح

أوروبي

التركي

المجر

كابرا

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:10 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:48 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:09 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:34 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-08-28
Lebanon24
02:54 | 2026-08-28
Lebanon24
01:42 | 2026-08-28
Lebanon24
01:10 | 2026-08-28
Lebanon24
23:48 | 2026-08-27
Lebanon24
23:00 | 2026-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24