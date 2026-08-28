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رياضة

بين الاخبار السارة والسيئة: قرعة الأبطال تكشف الرابح والخاسر.. ليفربول يتنفس وبرشلونة في مأزق

Lebanon 24
28-08-2026 | 02:54
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بين الاخبار السارة والسيئة: قرعة الأبطال تكشف الرابح والخاسر.. ليفربول يتنفس وبرشلونة في مأزق
بين الاخبار السارة والسيئة: قرعة الأبطال تكشف الرابح والخاسر.. ليفربول يتنفس وبرشلونة في مأزق photos 0
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أفرزت قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027 مسارات متفاوتة بين كبار القارة، إذ بدت مريحة نسبياً لليفربول وريال مدريد، وأكثر تعقيداً لبرشلونة ومانشستر يونايتد وأستون فيلا.

وبحسب تحليل "ESPN"، ستكون مرحلة الدوري مليئة بمواجهات ثقيلة، أبرزها باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، وريال مدريد ضد أرسنال، وبرشلونة ضد باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي ضد برشلونة، وأرسنال ضد بايرن ميونخ.

وتنطلق المباريات في 8 أيلول، على أن يُعلن الجدول الكامل للمواجهات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ليفربول كان من أبرز المستفيدين من القرعة. فالفريق، بقيادة مدربه الجديد أندوني إيراولا، تجنب عمالقة المستوى الأول مثل باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، واكتفى بمواجهات تبدو قابلة للإدارة أمام إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وكلوب بروج وفياريال وفنربخشة ولانس ولاسك.

ريال مدريد خرج أيضاً بجدول مريح نسبياً، رغم مواجهة قوية أمام أرسنال ولقاء عاطفي لجوزيه مورينيو مع إنتر ميلان، النادي الذي قاده إلى لقب دوري الأبطال عام 2010. لكن مباريات مثل آيندهوفن ولايبزيغ وشاختار ولاسك وأيك أثينا تمنح الفريق الإسباني هامشاً واسعاً للتأهل من دون ضغط كبير.

في المقابل، تلقى برشلونة قرعة صعبة. فالفريق الذي يقوده هانسي فليك سيواجه مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان من المستوى الأول، إضافة إلى أستون فيلا وغلطة سراي وكومو وصباح، ما يجعل طريق لامين يامال ورفاقه نحو المراكز الأولى أكثر تعقيداً من المتوقع.

مانشستر يونايتد بدوره يعود إلى أوروبا بجدول قاسٍ، إذ يواجه بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، إلى جانب رحلات صعبة إلى فياريال وكومو وسبورتينغ. ومع بداية غير مستقرة في الدوري الإنكليزي، سيحتاج مايكل كاريك إلى توازن سريع لتجنب تعثر مبكر.

أما أستون فيلا، فدخل مرحلة الدوري وهو يعاني بداية سيئة محلياً وخسارة أسماء مهمة في الصيف، ثم وجد نفسه أمام باريس سان جيرمان وبرشلونة وبوروسيا دورتموند وكلوب بروج وغلطة سراي، وهي قرعة تحتاج إلى خبرة أوناي إيمري الأوروبية وربما كثير من الحظ.

وتحمل القرعة أيضاً قصصاً خاصة للفرق الصغيرة والوافدة الجديدة. فكومو سيستضيف باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، ويزور برشلونة في أول ظهور أوروبي كبير له، بينما سيخوض صباح الأذربيجاني تجربة تاريخية أمام برشلونة وبوروسيا دورتموند وأرسنال ومانشستر يونايتد.

ومن أبرز المباريات المنتظرة: برشلونة ضد مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان ضد برشلونة، مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ، وفياريال ضد مانشستر يونايتد، إضافة إلى أرسنال ضد ريال مدريد، حيث يعود مورينيو إلى أجواء المواجهة مع جمهور "الإمارات" بعد سنوات من صداماته الإنكليزية.

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