تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

نادٍ وُلد قبل 9 سنوات سيواجه برشلونة وأرسنال.. من هو صباح الأذربيجاني؟

Lebanon 24
28-08-2026 | 04:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نادٍ وُلد قبل 9 سنوات سيواجه برشلونة وأرسنال.. من هو صباح الأذربيجاني؟
نادٍ وُلد قبل 9 سنوات سيواجه برشلونة وأرسنال.. من هو صباح الأذربيجاني؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سيكون صباح الأذربيجاني أحد أكثر الأسماء إثارة للفضول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة عمالقة مثل برشلونة وأرسنال وبوروسيا دورتموند، في أول ظهور له على هذا المستوى.
Advertisement

وبحسب "ESPN"، تأسس صباح في 8 أيلول 2017 فقط، ما يعني أن أول مباراة له في مرحلة الدوري قد تتزامن تقريباً مع عيد ميلاده التاسع. وينتمي النادي إلى منطقة "Masazir"، الواقعة على بعد نحو 20 ميلاً شمال غربي العاصمة الأذربيجانية باكو، ويُلقب بـ"البوم".

وكان الموسم الماضي تاريخياً لصباح وللكرة الأذربيجانية عموماً، إذ فاز النادي بلقبه الأول في الدوري المحلي، وأضاف إليه كأس أذربيجان، منهياً هيمنة قره باغ الذي احتكر 11 من آخر 12 لقباً في الدوري.

وصعود صباح كان سريعاً وغريباً في بدايته. فقد دخل نظام الدوري في موسم 2017-2018 ضمن الدرجة الثانية، وصعد بعد موسم واحد فقط رغم احتلاله المركز الخامس، بعدما فشلت الفرق الأربعة الأولى في الحصول على ترخيص اللعب في الدرجة الممتازة. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف النادي عن التقدم.

أما مدربه فله قصة لا تقل غرابة. فالليتواني فالداس دامبراوسكاس، البالغ 49 عاماً، لم يكن لاعباً بارزاً، واعتزل في سن 23 عاماً، قبل أن يبدأ طريق التدريب. وتغيرت حياته عام 2002 عندما ربح نحو 1300 دولار في النسخة الليتوانية من برنامج "من سيربح المليون؟"، فاستخدم المبلغ للانتقال إلى لندن والحصول على شهاداته التدريبية، بينما عمل في وظائف مختلفة بينها توزيع الصحف ورعاية الأطفال.

وبدأ دامبراوسكاس مسيرته التدريبية في الدرجة التاسعة بإنجلترا، ثم قاد أندية في ليتوانيا وبلغاريا ولاتفيا وكرواتيا، قبل أن يتولى تدريب صباح عام 2025 ويقوده إلى دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك صباح هوية بصرية لافتة أيضاً، إذ يُعد أول فريق يعتمد اللون الوردي ضمن ألوانه الأساسية ويصل إلى مرحلة دوري الأبطال. ويُعرف الفريق باسم "الوردي والأسود"، في إشارة إلى ألوانه وشعاره، المرتبطة أيضاً ببحيرة "Masazir" الشهيرة بلونها الوردي.

ولم يكن طريق صباح إلى مرحلة الدوري سهلاً. فقد دخل كل أدواره التمهيدية وهو غير مرشح للتأهل، لكنه أقصى "The New Saints" من ويلز، و"KuPS" الفنلندي، و"AGF Aarhus" الدنماركي، ثم هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي.

وفي الدور الحاسم أمام هبوعيل بئر السبع، احتاج صباح إلى هدف في الدقيقة 94 لإبقاء حلمه الأوروبي حياً، قبل أن يحسم المواجهة في الوقت الإضافي ويتأهل بمجموع 6-4.

واللافت أن النادي لا يملك قاعدة جماهيرية أوروبية كبيرة بعد، بسبب حداثته وصعوبة السفر من أذربيجان. وخلال مباراة الذهاب أمام هبوعيل بئر السبع في رومانيا، استقبل لاعبوه مشجع واحد فقط عند الفندق، لكنه أشعل أجواء خاصة بالألعاب النارية والشماريخ الوردية.
مواضيع ذات صلة
لماذا أبقى كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز تنتظر تسع سنوات قبل خطوبتهما؟
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 14:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يواجه برشلونة في افتتاحية تاريخية بكأس غامبر
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 14:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل بداية الموسم الجديد.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 14:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مواجهة النرويج.. مدرب انكلترا متخوف من هالاند
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 14:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

دوري الأبطال

الإسرائيلي

شمال غرب

الأوروبي

إسرائيل

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:46 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:34 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:10 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-08-28
Lebanon24
04:30 | 2026-08-28
Lebanon24
02:54 | 2026-08-28
Lebanon24
01:46 | 2026-08-28
Lebanon24
01:42 | 2026-08-28
Lebanon24
01:10 | 2026-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24