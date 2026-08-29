بنتيجة 5-1.. بايرن ميونخ يحقق فوزار كاسحا على شتوتجارت

دشن فريق حملة الدفاع عن لقبه في "بوندسليغا" بفوز عريض على ضيفه شتوتجارت بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.سجل الفرنسي دايو أوباميكانو هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 21 برأسية متقنة تابع بها عرضية يوشوا كيميتش، لينهي صمود الدفاع الضيف الذي استمر 28 دقيقة. وأنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، رغم التفوق الكبير الذي لم تعكسه النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني، تابع المدافع يوشا فاغنومان كرة مرتدة من دفاع بايرن وسدد كرة قوية في الشباك معلنا تعادل شتوتغارت في الدقيقة 52. لكن فاغنومان تحول إلى مسجل في مرماه بعد 5 دقائق فقط، عندما أخطأ في إبعاد لتسكن شباك فريقه بطريق الخطأ في الدقيقة 57، مانحا بايرن التقدم مجددا.كان الفرنسي ميكيل أوليسيه قد أعاد التقدم لبايرن في الدقيقة 55، بعد أن استغل ثغرة في دفاع شتوتغارت وتلقى تمريرة من كيميتش لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الثاني.وفي الدقائق الأخيرة، استغل بايرن المساحات التي تركها اندفاع شتوتغارت الهجومي، وسجل ألكساندر بافلوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 82 بعد مرتدة سريعة قادها صيباري.قبل أن يختتم الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة جديدة من صيباري وضعته خلف الخطوط الدفاعية.