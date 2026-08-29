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رياضة

من هو لامين يامال الهندي؟ تعرفوا عليه

Lebanon 24
29-08-2026 | 04:00
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أصبح طالب مدرسة في الهند يُدعى آلان جيمس حديث مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الشبه الكبير بينه وبين النجم الشاب الإسباني لامين يامال.
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عمّت أجواء احتفالات أونام ولاية كيرالا مع وصول مهرجان الحصاد الذي يستمر عشرة أيام إلى ذروته. 

فمع الاحتفال بأول أيام أونام (أوثرادام) في 25 آب، ويوم ثيروفونام (ثيروفونام) في 26 آب، تغمر الولاية احتفالات تقليدية، وزينة بوكالام (الزهور الملونة)، ورائحة وجبة أونام ساديا الشهيرة.

وسط هذه الاحتفالات، وجد عشاق كرة القدم سببًا آخر للاحتفال بعد انتشار مقطع فيديو لطالب مدرسة من كيرالا على نطاق واسع؛ لشبهه الكبير بنجم برشلونة لامين يامال.

وأصبح طالب مدرسة يُدعى آلان جيمس حديث الساعة على الإنترنت بعد أن قام أحد المدونين بنشر مقطع فيديو قصير له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما لاحظ المشاهدون الشبه الكبير بينه وبين يامال، حيث تشابهت ملامح وجهه وتسريحة شعره وابتسامته بشكل ملحوظ مع نجم كرة القدم الإسباني.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات عبر إنستغرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وأطلق عليه المعجبون لقب "لامين يامال كيرالا" من باب الدعابة.

وأضفت هذه اللحظة غير المتوقعة، التي انتشرت بسرعة البرق، لمسة كروية مميزة لاحتفالات أونام في ولاية كيرالا، حيث استمتع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بمقارنة هذا التلميذ الصغير بنجم برشلونة.
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