الدوري الإيطالي يعود الجمعة المقبل...مواجهات قوية في الجولة الثانية

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تتجه الأنظار إلى الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل بمواجهات قوية، بعدما نجحت الأندية الكبيرة في تحقيق بداية مثالية بالموسم.
ويخوض إنتر ميلان اختباراً أمام كالياري الأحد، سعياً لتأكيد انطلاقته القوية بعد فوزه الكبير على مونزا 4-1، بينما يستضيف نابولي فريق كومو في مواجهة يسعى خلالها لمواصلة انتصاراته تحت قيادة ماسيميليانو أليغري.
ويبحث يوفنتوس عن فوزه الثاني عندما يستقبل بارما السبت، فيما يأمل روما في مواصلة عروضه القوية أمام ليتشي الاثنين، بعدما افتتح مشواره برباعية نظيفة أمام فيورنتينا.
وتشهد بداية الجولة مواجهة بين ميلان وفينزيا الجمعة على ملعب سان سيرو، في أول ظهور للفريق أمام جماهيره هذا الموسم، وسط تطلعات لمواصلة البداية الإيجابية.