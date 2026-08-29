الدوري الإيطالي يعود الجمعة المقبل...مواجهات قوية في الجولة الثانية

تتجه الأنظار إلى الجولة الثانية من ، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل بمواجهات قوية، بعدما نجحت الأندية الكبيرة في تحقيق بداية مثالية بالموسم.

ويخوض اختباراً أمام كالياري الأحد، سعياً لتأكيد انطلاقته القوية بعد فوزه الكبير على مونزا 4-1، بينما يستضيف فريق كومو في مواجهة يسعى خلالها لمواصلة انتصاراته تحت قيادة ماسيميليانو أليغري.

ويبحث عن فوزه الثاني عندما يستقبل بارما السبت، فيما يأمل في مواصلة عروضه القوية أمام ليتشي الاثنين، بعدما افتتح مشواره برباعية نظيفة أمام .

وتشهد بداية الجولة مواجهة بين ميلان وفينزيا الجمعة على ، في أول ظهور للفريق أمام جماهيره هذا الموسم، وسط تطلعات لمواصلة البداية الإيجابية.