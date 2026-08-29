ليفربول يعاني بعد رحيل صلاح

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اعترف أندوني إيراولا مدرب ليفربول أن رحيل النجم المصري محمد صلاح خلّف فراغاً كبيراً في قائمة الفريق وذلك بعد البداية المتعثرة لـ"الحمر" في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورحل صلاح عن ليفربول نهاية الموسم الماضي بعد 9 أعوام مليئة بالنجاحات، وانتقل إلى طرابزون سبور التركي حيث وقع عقداً لمدة عامين.
وقال إيراولا في حوار مع ستيفن جيرارد، أسطورة النادي الأحمر، عبر قناة "تي إن تي سبورتس": رحل صلاح وترك لنا فراغاً يصعب ملؤه، ويجب علينا البحث عن تعويضه في فترة الانتقالات الحالية.
وأضاف: نأمل أن ننتهي من هذا الملف سريعاً، لأن تعويض صلاح يعتبر أقصى أولوياتنا في الفترة الحالية، قد يكون هو محور اهتمامنا الرئيس في سوق الانتقالات الحالي.
واقترب ليفربول من التعاقد مع برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان لقاء 123 مليون جنيه إسترليني.