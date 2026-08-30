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رياضة

لاعب سجّل هدفًا.. ثم فارق الحياة

Lebanon 24
30-08-2026 | 03:14
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لاعب سجّل هدفًا.. ثم فارق الحياة
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توفي لاعب كرة قدم جامعية في ولاية ميزوري الأميركية بعد تعرضه لحالة طبية طارئة خلال مباراة فريقه الافتتاحية، بعد دقائق فقط من تسجيله هدفاً.

وبحسب مجلة "People"، أعلنت كلية "William Jewell College" في مدينة "Liberty" وفاة اللاعب ميكا جو بارنيت، البالغ 20 عاماً، السبت 29 آب، بعدما تعرض لطارئ طبي أثناء مباراة فريقه ضد "Fort Lewis College".
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MicahJo Barnett


وأكدت الشرطة أن فرق الإسعاف كانت موجودة في الملعب كإجراء معتاد خلال مباريات الفريق، قبل أن تُستدعى إلى جانب الملعب عند نحو الساعة 12:20 ظهراً بالتوقيت المحلي. وذكرت وكالة "Associated Press" أن الحادث وقع بعد نحو 20 دقيقة فقط من بداية المباراة.

وعمل المسعفون على إنعاش بارنيت لعدة دقائق قبل نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قريب، حيث أُعلنت وفاته لاحقاً. وتم تعليق المباراة ثم إلغاؤها بعد الحادث.

وكان بارنيت، وهو لاعب ركض في فريق الكلية، طالباً في السنة الثالثة يدرس إدارة الأعمال. كما كان من خريجي مدرسة "Liberty North High School"، وساهم خلال سنته الأخيرة هناك في قيادة فريقه إلى لقب الولاية.

ووفق "The Athletic"، كان بارنيت قد نال تكريماً أكاديمياً ضمن مؤتمر "Great Lakes Valley" لموسم 2025-2026. وُلد في "Shawnee Mission" بولاية كانساس، وكان لديه 6 أشقاء.

وقال الرئيس المؤقت لكلية "William Jewell"، درو فان هورن، إن قلوب إدارة الجامعة "مثقلة بالحزن"، معرباً عن تقديره للدعم الذي تلقته الكلية من المجتمع المحلي.

وبحسب إحصاءات المباراة المباشرة، سجّل بارنيت هدفاً قبل 5 دقائق و15 ثانية من نهاية الربع الأول، مانحاً فريقه التقدم 7-0. وبعد الهجمة التالية للفريق المنافس، توقفت المباراة عند بقاء 4 دقائق و32 ثانية من الربع الأول.

وأعلنت الكلية تنظيم وقفة تأبينية مساء السبت في الحرم الجامعي، ودعت الطلاب والموظفين إلى الاستفادة من خدمات الدعم النفسي ومكتب المرشد الديني.

وقالت الجامعة في بيانها إن أفكارها وصلواتها مع عائلة ميكا جو، وطلابها، وعائلة فريق كرة القدم، وكل مجتمع الكلية في هذا الوقت الصعب.
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