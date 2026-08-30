لاعب سجّل هدفًا.. ثم فارق الحياة

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وبحسب مجلة "People"، أعلنت كلية "William Jewell College" في مدينة "Liberty" وفاة اللاعب ميكا جو بارنيت، البالغ 20 عاماً، السبت 29 آب، بعدما تعرض لطارئ طبي أثناء مباراة فريقه ضد "Fort Lewis College".وأكدت الشرطة أن فرق الإسعاف كانت موجودة في الملعب كإجراء معتاد خلال مباريات الفريق، قبل أن تُستدعى إلى جانب الملعب عند نحو الساعة 12:20 ظهراً بالتوقيت المحلي. وذكرت وكالة "Associated Press" أن الحادث وقع بعد نحو 20 دقيقة فقط من بداية المباراة.وعمل المسعفون على إنعاش بارنيت لعدة دقائق قبل نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قريب، حيث أُعلنت وفاته لاحقاً. وتم تعليق المباراة ثم إلغاؤها بعد الحادث.وكان بارنيت، وهو لاعب ركض في فريق الكلية، طالباً في السنة الثالثة يدرس . كما كان من خريجي مدرسة "Liberty North High School"، وساهم خلال سنته الأخيرة هناك في قيادة فريقه إلى لقب الولاية.ووفق "The Athletic"، كان بارنيت قد نال تكريماً أكاديمياً ضمن مؤتمر "Great Lakes Valley" لموسم 2025-2026. وُلد في "Shawnee Mission" بولاية كانساس، وكان لديه 6 أشقاء.المؤقت لكلية "William Jewell"، درو فان هورن، إن قلوب "مثقلة بالحزن"، معرباً عن تقديره للدعم الذي تلقته الكلية من .وبحسب إحصاءات المباراة المباشرة، سجّل بارنيت هدفاً قبل 5 دقائق و15 ثانية من نهاية الربع الأول، مانحاً فريقه التقدم 7-0. وبعد الهجمة التالية للفريق المنافس، توقفت المباراة عند بقاء 4 دقائق و32 ثانية من الربع الأول.وأعلنت الكلية تنظيم وقفة تأبينية مساء السبت في الجامعي، ودعت الطلاب والموظفين إلى الاستفادة من خدمات الدعم النفسي ومكتب المرشد الديني.وقالت الجامعة في بيانها إن أفكارها وصلواتها مع عائلة ميكا جو، وطلابها، وعائلة فريق ، وكل مجتمع الكلية في هذا الوقت الصعب.