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رياضة

بعد السوبر هاتريك في شباك مونتريال.. كم يحتاج ميسي للوصول إلى 1000 هدف؟

Lebanon 24
30-08-2026 | 09:00
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بعد السوبر هاتريك في شباك مونتريال.. كم يحتاج ميسي للوصول إلى 1000 هدف؟
بعد السوبر هاتريك في شباك مونتريال.. كم يحتاج ميسي للوصول إلى 1000 هدف؟ photos 0
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يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأميركي مطاردته للإنجاز التاريخي المتمثل في الوصول إلى 1000 هدف خلال مسيرته الكروية بعدما سجل سوبر هاتريك في شباك مونتريال.
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ورفع ميسي رصيده إلى 927 هدفا خلال مسيرته مع مختلف الأندية ومنتخب الأرجنتين ليصبح على بعد 73 هدفا فقط من الوصول إلى حاجز الألف هدف في إنجاز تاريخي يسعى النجم الأرجنتيني لتحقيقه قبل إسدال الستار على مسيرته الكروية.
 
 
كما اقترب قائد إنتر ميامي من دخول نادي المائة هدف مع الفريق الأميركي بعدما رفع رصيده إلى 98 هدفا منذ انضمامه إلى صفوف النادي في تموز 2023 ليصبح على بعد هدفين فقط من تسجيل 100 هدف بقميص إنتر ميامي.

ويواصل ميسي تألقه اللافت على المستوى التهديفي رغم تقدمه في العمر مؤكدا قدرته على الحفاظ على مستواه الاستثنائي ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية، في واحدة من أبرز المراحل الأخيرة في مسيرته الحافلة بالإنجازات. (روسيا اليوم)
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الأرجنتيني ليونيل ميسي

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