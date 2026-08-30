تعثر مفاوضات تجديد عقد كين مع بايرن ميونخ

تعثرت مفاوضات تمديد عقد مع ناديه حيث دخل في مفاوضات مع النجم الإنكليزي لتجديد تعاقده علما بأن العقد الحالي ينتهي عام 2027.

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وبعد فوز ميونخ الساحق 1-5 على في افتتاحية الدوري صرح كين قائلا: "عقد الاجتماع الأول هذا الأسبوع لكن مثل هذه الأمور لا تحل في أسبوع أو أسبوعين وستكون هناك مناقشات أخرى كثيرة حول التفاصيل".



وعند سؤاله عن بنود العقد أضاف قائد المنتخب الإنجليزي: "لن أتحدث عن التفاصيل هنا".

وأضاف كين: "هناك العديد من العوامل المؤثرة في عقد كهذا فأنا أبلغ من العمر 33 عاما لذا قد لا يكون هذا عقدي الأخير ولكنه بالتأكيد عقد مهم بالنسبة لي يجب أن أكون سعيدا ويجب على النادي أن يكون سعيدا أيضا والخبر السار هو أن كلا الطرفين ليسا قلقين في الوقت الحالي تجري مناقشات مفتوحة كما هو الحال مع أي عقد في مسيرتي".

ووفقا لصحيفة "آس" فإن هناك تعثرا في المفاوضات وتتمحور القضية الرئيسة حول مدة العقد حيث يناقش حاليا إمكانية تمديده لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات ولكن يريد النادي البافاري أن يكون العقد قصير الأمد. (روسيا اليوم)