بعد رباعية ريال مدريد.. مورينيو يشيد ببيلينغهام

أشاد جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال ، بأداء لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، بعد مساهمته في فوز الفريق على ملقة برباعية نظيفة، الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني .وسجل بيلينغهام هدفا رائعا بعد مجهود فردي، كما ساهم في هدف آخر، ليقود إلى تحقيق انتصاره الثالث توالياً في المسابقة، والوصول إلى النقطة التاسعة.

وقال مورينيو، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد: "بيلينغهام لاعب صارم مع نفسه ومع زملائه، وهذا ما يعجبني فيه".وأوضح المدرب البرتغالي أنه اتفق مع بيلينغهام على منحه دورا هجوميا أكبر، مضيفا: "لا أريد أن أرى جود يدافع وكأنه مدافع أيسر ثانٍ، وهو ما رأيته يفعله مرات عديدة".وأبدى مورينيو رضاه عن أداء لاعبيه، لكنه أشار إلى تراجع التنظيم خلال الدقائق العشرين الأخيرة، بعدما ضمن الفريق عملياً نتيجة المباراة.وقال: "أنا سعيد للغاية بأداء الجميع، لأن كل فرد يساهم. لكن عندما تكون متقدما بثلاثة أهداف، قد يميل الفريق إلى فقدان بعض التنظيم والاسترخاء قليلاً".وأضاف أن مدريد يسعى إلى ترسيخ أسلوب يقوم على الضغط المتقدم، واستعادة في مناطق عالية، ومواصلة الهجوم من دون التراجع إلى الخلف، لكنه أقر بصعوبة الحفاظ على الطاقة والعقلية نفسيهما طوال 90 دقيقة.وعن فرص بيلينغهام في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، قال مورينيو إن ريال مدريد يضم أكثر من مرشح، واصفاً اللاعب الإنكليزي بأنه "لاعب وسط رائع".كما أشاد بأداء إدواردو كامافينجا، مؤكداً أنه قدم مباراة قوية وأظهر ردة فعل إيجابية، إلى جانب فيديريكو فالفيردي وبرناردو وبقية اللاعبين.وحذر مورينيو فريقه من صعوبة المواجهة المقبلة أمام ريال بيتيس في إشبيلية، قائلاً: "لدينا مباراة صعبة للغاية، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا". (سكاي نيوز عربية)