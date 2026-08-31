"سامحني يا حاج".. أول تعليق من زياد حجاج بعد أزمته في سلوفاكيا

أثار لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة للشباب زياد حجاج جدلًا واسعًا، في أول ظهور علني له منذ مغادرته بعثة المنتخب في ، كاشفًا تفاصيل أزمته والضغوط التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

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وقال حجاج، عبر حسابه على " "، إنه اتخذ قراره رغبة في العودة إلى مصر وهو يحمل ميدالية ويشرف بلاده، متوجهًا بالاعتذار إلى والديه، خاصة والده الذي تحمل معه الكثير من الأعباء.

وأوضح: "سامحوني، أنا تعبت كتير وتعبت أبويا قوي معايا، وأنا كلفته كتير وهو معاه سبع إخوات غيري، وما كانش ينفع غير إني أرجع مصر ومعايا الميدالية".

وأضاف أن ما يحصل عليه شهريًا لا يتجاوز 700 جنيه، رغم كونه لاعبًا دوليًا، متابعًا: "أنا المسؤول عن القرار ده بعد الضغوط دي كلها، ما كانش ينفع أرجع تاني".

وأكد حجاج تمسكه بالمصارعة وحبه لبلاده، قائلًا: "أنا تولدت مصارع وعيش مصارع، رفعت علم مصر وسيفضل مرفوع إن شاء الله".

وكان زياد حجاج قد شارك في منافسات وزن 61 كجم بالمصارعة الحرة، رغم تعرضه لإصابة في الضلع الأيمن، وتمسك بخوض البطولة أملًا في تحقيق حلمه بحصد ميدالية ورفع علم مصر، إلا أن مشواره انتهى بالخسارة أمام لاعب بنتيجة 12-2 في دور الـ16.