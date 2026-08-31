بلاتيني يهاجم إنفانتينو مجددًا ويطالب برحيله

وجّه الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد "يويفا"، انتقادات حادة إلى جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، متهمًا إياه بانتهاك قوانين اللعبة، ومطالبًا برحيله.

وقال بلاتيني لمحطة "كانال بلاس" ، اليوم الاثنين: "أعتقد أن إنفانتينو فشل لأنه الضامن لقوانين اللعبة، وهو لم يحترمها. لذلك أعتقد أنه يجب أن يرحل".

وتأتي تصريحاته في ظل الضغوط التي يواجهها إنفانتينو بعد فشل خطته لبيع حصص من حقوق لمستثمرين من القطاع الخاص، علمًا أنه يترأس فيفا منذ عام 2016 ويسعى لإعادة انتخابه العام المقبل.

وانتقد بلاتيني قرارات عدة خلال كأس العالم الأخيرة، معتبرًا أنها خالفت اللوائح، ومنها فترات التوقف لشرب المياه، والاستراحة التي استمرت 30 دقيقة بين شوطي النهائي، إضافة إلى واقعة البطاقة الحمراء.

كما أشار إلى تعليق عقوبة الطرد بحق مهاجم المنتخب الأميركي فلورين بالوغون، بعد تدخل الرئيس الأميركي هاتفيًا مع إنفانتينو، ما سمح للاعب بالمشاركة في المباراة التالية، رغم حظر التدخل السياسي في شؤون .

ويرتبط بلاتيني وإنفانتينو بتاريخ طويل داخل "يويفا"، إذ شغل إنفانتينو منصب خلال رئاسة بلاتيني.

وكان بلاتيني قد أوقف عام 2015 على خلفية حصوله على دفعة مالية من فيفا، ما حرمه من الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي، قبل وصول إنفانتينو إلى المنصب عام 2016.

وقال بلاتيني: "كنت دائمًا أعرف أنه يحب المال والسلطة كثيرًا"، معتبرًا أن كرة القدم باتت تدار من مجموعة صغيرة، فيما يرى أن نجومها الحقيقيين هم أمثال كيليان مبابي وزين الدين زيدان ودييغو مارادونا.

وفي ظل تحرك قانوني يستعد "يويفا" لاتخاذه ضد إنفانتينو على خلفية صفقة المستثمرين، رأى بلاتيني أن الإطاحة به قد تتم عبر ، قائلًا: "إذا كان يريد الإطاحة بإنفانتينو، فأعتقد أن ذلك سيحدث من خلال السلطات القضائية".