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رياضة

صفقة ضخمة لخلافة صلاح.. كم بلغت كلفة انتقال باركولا إلى ليفربول؟

Lebanon 24
31-08-2026 | 10:14
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صفقة ضخمة لخلافة صلاح.. كم بلغت كلفة انتقال باركولا إلى ليفربول؟
صفقة ضخمة لخلافة صلاح.. كم بلغت كلفة انتقال باركولا إلى ليفربول؟ photos 0
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دخل ليفربول سوق الانتقالات بقوة لتعزيز هجومه، بعدما أعلن التعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا قادمًا من باريس سان جيرمان، بعقد يمتد 5 سنوات، في صفقة تجعله ثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وبحسب مصادر نقلتها ESPN، بلغت قيمة الصفقة 106 ملايين جنيه إسترليني بشكل مضمون، وقد ترتفع إلى 123 مليونًا مع الإضافات المرتبطة بالأداء.

ويأتي ضم باركولا لتعويض رحيل محمد صلاح وتعزيز مركز الجناح، بعدما قدم اللاعب البالغ 23 عامًا موسمًا مميزًا مع سان جيرمان، خاض خلاله 49 مباراة سجل فيها 13 هدفًا وصنع 7.

كما شارك باركولا مع منتخب فرنسا في 8 مباريات خلال كأس العالم هذا الصيف، سجل خلالها 3 أهداف.

ويُعد اللاعب الفرنسي ثالث صفقة دائمة لليفربول هذا الصيف، بعد فيكتور مونيوز وجيريمي جاكيه، فيما انضم رونالد أراوخو من برشلونة على سبيل الإعارة.

وسيرتدي باركولا القميص رقم 29 مع ليفربول، في أولى خطواته بالدوري الإنجليزي الممتاز.



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