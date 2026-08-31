صفقة ضخمة لخلافة صلاح.. كم بلغت كلفة انتقال باركولا إلى ليفربول؟

دخل سوق الانتقالات بقوة لتعزيز هجومه، بعدما أعلن التعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا قادمًا من ، بعقد يمتد 5 سنوات، في صفقة تجعله ثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي.



وبحسب مصادر نقلتها ESPN، بلغت قيمة الصفقة 106 ملايين جنيه إسترليني بشكل مضمون، وقد ترتفع إلى 123 مليونًا مع الإضافات المرتبطة بالأداء.

ويأتي ضم باركولا لتعويض رحيل وتعزيز مركز الجناح، بعدما قدم اللاعب البالغ 23 عامًا موسمًا مميزًا مع ، خاض خلاله 49 مباراة سجل فيها 13 هدفًا وصنع 7.

كما شارك باركولا مع منتخب في 8 مباريات خلال هذا الصيف، سجل خلالها 3 أهداف.

ويُعد اللاعب الفرنسي ثالث صفقة دائمة لليفربول هذا الصيف، بعد فيكتور مونيوز وجيريمي جاكيه، فيما انضم رونالد أراوخو من على سبيل الإعارة.

وسيرتدي باركولا القميص رقم 29 مع ليفربول، في أولى خطواته بالدوري الإنجليزي الممتاز.









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Incroyable. 😮‍💨 pic.twitter.com/g6xMmW9kO3