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رياضة

نهاية قصة أسطورية.. ميسي يعلن الاعتزال دوليًا!

Lebanon 24
31-08-2026 | 11:20
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نهاية قصة أسطورية.. ميسي يعلن الاعتزال دوليًا!
نهاية قصة أسطورية.. ميسي يعلن الاعتزال دوليًا! photos 0
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أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، منهياً واحدة من أعظم القصص في تاريخ كرة القدم.
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وجاء قرار ميسي بعد مسيرة دولية امتدت لأكثر من عقدين، خاض خلالها أكثر من 200 مباراة بقميص الأرجنتين، وتحوّل من لاعب طاردته الانتقادات والخيبات إلى قائد أعاد المنتخب إلى منصات التتويج.

وقاد ميسي الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 2022، كما تُوّج معها بلقبي كوبا أميركا، قبل أن يواصل كتابة فصوله الأخيرة بقميص المنتخب في كأس العالم 2026.

وبحسب تقارير إسبانية، عبّر ميسي في رسالة وداعية عن صعوبة القرار، مؤكداً أنه يشعر بأن الوقت حان لإغلاق هذه المرحلة وترك المساحة لجيل جديد، بعد سنوات طويلة منح فيها كل شيء لقميص بلاده.

ويترك ميسي المنتخب الأرجنتيني بوصفه الرمز الأبرز لجيل ذهبي أعاد للجماهير الثقة والحلم، وبدّل علاقته المعقدة مع بلاده إلى قصة حب كروية نادرة.

ورغم انتهاء رحلته الدولية، سيبقى ميسي حاضراً في ذاكرة الأرجنتين لا كلاعب عابر، بل كقائد حمل الفريق من الانكسارات إلى المجد، وكتب نهاية تليق بأسطورة.
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الأرجنتيني ليونيل ميسي

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