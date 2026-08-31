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رياضة

وهي نائمة.. الموت يغيّب بطلة تايكواندو

Lebanon 24
31-08-2026 | 11:59
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وهي نائمة.. الموت يغيّب بطلة تايكواندو
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توفيت بطلة التايكواندو إيزابيل سافا، البالغة 19 عاماً، بشكل مفاجئ أثناء نومها بعد تعرضها لسكتة قلبية، وفق ما أعلنت عائلتها.

وجاء في صفحة لجمع التبرعات أُطلقت باسم العائلة أن سافا توفيت "بشكل غير متوقع تماماً"، بعدما حاولت فرق الطوارئ إنعاشها من دون أن تتمكن من إنقاذها.

وكانت سافا تستعد لبدء عامها الثاني في دراسة القانون في جامعة "Queen Mary University of London"، وكانت تعمل لتحقيق حلمها بأن تصبح محامية تجارية.

لكن الرياضة كانت جزءاً أساسياً من حياتها أيضاً. فقد كرّست أكثر من 10 سنوات لرياضة التايكواندو، وبلغت مستوى الحزام الأسود من الدرجة الثانية بعد سنوات من التدريب والانضباط والمثابرة.

وفي عام 2022، شاركت سافا في بطولة العالم للتايكواندو في هولندا، وحققت الميدالية الفضية في منافسات القتال.

وأعلنت أكاديميتها "Trenic TKD" نبأ وفاتها في بيان مؤثر، قالت فيه إن إيزابيل بدأت رحلتها في التايكواندو عام 2015، وتقدمت سريعاً بفضل موهبتها وشغفها، قبل أن تحصل على الحزام الأسود من الدرجة الأولى عام 2019، ثم الدرجة الثانية عام 2021.

وأضافت الأكاديمية أن سافا لم تكن فقط بطلة على البساط، بل كانت شخصية محبوبة في التدريب والتعليم وبين زملائها، مؤكدة أنها ستُفتقد بشدة داخل مجتمع التايكواندو.

وجُمعت عبر صفحة التبرعات أكثر من 13,900 جنيه إسترليني حتى صباح الاثنين، من أصل هدف يبلغ 16 ألف جنيه، للمساهمة في تكاليف الجنازة والتأبين والنفقات المفاجئة التي تواجهها العائلة بعد الوفاة.

وتُعد السكتة القلبية حالة طبية طارئة يتوقف فيها القلب فجأة عن النبض، ما يمنع وصول الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية. وتشمل علاماتها الانهيار المفاجئ، فقدان الوعي، عدم الاستجابة، والتوقف عن التنفس أو التنفس بشكل غير طبيعي.

ورحلت إيزابيل سافا في عمر كانت تستعد فيه لبناء مستقبلين معاً: مستقبل قانوني كانت تحلم به، ومسيرة رياضية تركت فيها أثراً مبكراً لا يُنسى.

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