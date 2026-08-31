ميسي يودّع الملاعب: الحكاية التي لم نكن نريد لها نهاية

في خبرٍ هزّ أركان كرة القدم العالمية، أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة وقائد منتخب الأرجنتين، اعتزاله اللعب نهائياً دوليا. خبرٌ كان يبدو مستحيلاً قبل سنوات، لكنه اليوم أصبح حقيقة، ليُسدل الستار على مسيرةٍ لن تتكرر.



من روزاريو إلى العالمية

حين غادر الطفل ليونيل مدينته روزاريو وهو في الثالثة عشرة حاملاً حقنة هرمون النمو وحلماً أكبر من جسده الصغير، لم يكن أحد يتخيل أن هذا الفتى سيحكم كرة القدم لعقدين كاملين. لكن ميسي، الذي وهبته الطبيعة قدماً يسرى لا تُقارن، صنع من المحنة بداية أسطورة. في برشلونة، وجد ميسي بيته الأول. هناك كبر، وتعلم، وأبدع، وقاد الفريق الكتالوني لعصرٍ ذهبي لن ينساه أحد. ثم جاءت محطات وميامي، قبل أن تصل الحكاية إلى خاتمتها.

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لطالما طارد ميسي حلم ، وبدا في لحظات أن هذا الحلم سيبقى عالقاً في حدود المستحيل. لكن في قطر عام 2022، وفي مشهدٍ أشبه بالخيال، رفع القائد الكأس بيديه، وأنهى الجدل الأزلي حول مكانته التاريخية. كانت تلك اللحظة تتويجاً لمسيرةٍ حافلة بثماني كرات ذهبية، ومئات الأهداف، وعشرات الألقاب، لكنها لم تكن مجرد أرقام. كانت حكاية إنسان رفض أن يستسلم، وحمل على كتفيه آمال أمة بأكملها.ترك ميسي إرثاً يتجاوز الأهداف والبطولات. ترك أسلوباً في اللعب قائماً على البساطة والذكاء، ترك درساً في التواضع رغم العظمة، وترك ذاكرة بصرية مليئة بلحظاتٍ لا تُنسى. لن تُنسى مراوغاته التي جعلت من الملعب مسرحاً، ولا أهدافه التي بدت وكأنها لوحات مرسومة بعناية، ولا صمته الذي كان أبلغ من كل الكلام.اليوم، ونحن نقرأ خبر الاعتزال، نشعر وكأن صفحةً من تاريخ اللعبة قد طويت إلى الأبد. صحيح أن كرة القدم ستستمر، وستنجب نجوماً جدداً، لكن أحداً لن يملأ ذلك الفراغ الذي يتركه ميسي خلفه، لأن ميسي لم يكن لاعباً فقط. كان حقبة، كان طفولة جيل كامل، كان سبباً في عشق الملايين لهذه اللعبة.يُعتبر ميسي أحد أعظم من لمس كرة القدم في التاريخ، إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق. وتشمل أبرز أرقامه:الفوز بالكرة الذهبية 8 مرات (رقم قياسي)تحقيق كأس العالم 2022 مع الأرجنتينالفوز بدوري أبطال 4 مرات مع برشلونةتسجيل أكثر من 800 هدف رسمي مع الأندية والمنتخبالفوز بكوبا أميركا مرتين (2021، 2024)تحقيق 10 ألقاب إسباني مع برشلونةبدأ ميسي مسيرته في أكاديمية نيولز أولد بويز الأرجنتينية قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني عام 2000 وهو في الثالثة عشرة من عمره، بعدما تكفل النادي الكتالوني بعلاج نقص هرمون النمو الذي كان يعاني منه.تصعيده للفريق الأول عام 2004 كان بداية حقبة ذهبية. وعلى مدى 17 موسماً مع برشلونة، قاد الفريق لتحقيق 35 لقباً، وسجل 672 هدفاً في 778 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي.في صيف 2021، انتقل ميسي إلى الفرنسي بعد أزمة مالية منعت برشلونة من تجديد عقده. وخلال موسمين في باريس، أضاف لقبي دوري فرنسي إلى سجله.وفي 2023، انتقل إلى إنتر ميامي الأميركي، حيث واصل التألق وقاد الفريق للفوز بأول لقب في تاريخه (كأس الدوريات)، قبل أن يختم مسيرته هناك.لم يكن ميسي مجرد هداف أو صانع ألعاب، بل كان ظاهرة كروية شاملة. تميز بقدرته الفائقة على المراوغة، ورؤيته الثاقبة للملعب، ودقة تمريراته الحاسمة، وفعاليته التهديفية الاستثنائية. على مدار عقدين تقريباً، كان ميسي حاضراً في كل منافسة كبرى، وحطم أرقاماً قياسية قد يصعب كسرها لعقود. كما ألهم جيلاً كاملاً من اللاعبين الشباب الذين نشأوا وهم يشاهدون لمساته السحرية.