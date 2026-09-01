مع اختتام الجولة الثانية من البريميرليغ.. 4 فرق تتصدر و5 تتأخر

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وأحرز ساكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 من مسافة قريبة، ليكافئ صبر فريقه الذي فرض سيطرته على مجريات اللقاء، لكنه احتاج إلى وقت طويل لاختراق دفاع أستون فيلا المنظم. حقق أرسنال، حامل اللقب، فوزه الثاني تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز ، بعدما تغلب على أستون فيلا 1-صفر، اليوم الاثنين، بفضل هدف سجله بوكايو في الشوط الثاني.وأحرز ساكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 من مسافة قريبة، ليكافئ صبر فريقه الذي فرض سيطرته على مجريات اللقاء، لكنه احتاج إلى وقت طويل لاختراق دفاع أستون فيلا المنظم.

وكاد أستون فيلا أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول عندما أطلق إيمي بوينديا تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، في أبرز فرص أصحاب الأرض خلال المباراة.



وجاءت المباراة في ظل مرحلة إعادة بناء يمر بها أستون فيلا، بعدما شهد الصيف رحيل عدد من العناصر التي أسهمت في تتويج الفريق بلقب الدوري .



ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط، ليتساوى مع وهال سيتي وتشلسي، فيما بقي أستون فيلا من دون نقاط أو أهداف بعد مرور جولتين، وسيتطلع إلى تدعيم صفوفه قبل إغلاق باب الانتقالات اليوم الثلاثاء.