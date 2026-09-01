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رياضة

مع اختتام الجولة الثانية من البريميرليغ.. 4 فرق تتصدر و5 تتأخر

Lebanon 24
01-09-2026 | 03:00
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مع اختتام الجولة الثانية من البريميرليغ.. 4 فرق تتصدر و5 تتأخر
مع اختتام الجولة الثانية من البريميرليغ.. 4 فرق تتصدر و5 تتأخر photos 0
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حقق أرسنال، حامل اللقب، فوزه الثاني تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على أستون فيلا 1-صفر، اليوم الاثنين، بفضل هدف سجله بوكايو ساكا في الشوط الثاني.
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وأحرز ساكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 من مسافة قريبة، ليكافئ صبر فريقه الذي فرض سيطرته على مجريات اللقاء، لكنه احتاج إلى وقت طويل لاختراق دفاع أستون فيلا المنظم.
وكاد أستون فيلا أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول عندما أطلق إيمي بوينديا تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، في أبرز فرص أصحاب الأرض خلال المباراة.

وجاءت المباراة في ظل مرحلة إعادة بناء يمر بها أستون فيلا، بعدما شهد الصيف رحيل عدد من العناصر التي أسهمت في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط، ليتساوى مع مانشستر سيتي وهال سيتي وتشلسي، فيما بقي أستون فيلا من دون نقاط أو أهداف بعد مرور جولتين، وسيتطلع إلى تدعيم صفوفه قبل إغلاق باب الانتقالات اليوم الثلاثاء.
وتساوى فيلا مع كل من توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس وكوفنتري سيتي وفولهام في المراكز الخمس الأخيرة من دون نقاط.

ويتصدر مانشستر سيتي بفارق الأهداف المسجلة له وعليه، إذ يتساوى مع أرسنال في أن فارق الأهداف (4 أهداف)، بينما أحرز السيتي 6 أهداف ودخل مرماه هدفان، في حين أن أرسنال أحرز 4 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة في المباراتين.

ويأتي خلفهما هال سيتي بفارق 3 أهداف ومحافظا على شباكه نظيفة، في حين أحرز تشلسي 7 أهداف ودخل مرماه 5.

واحتلت فرق برينتفورد ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون وليدز يونايتد المراكز من 5 إلى 8، برصيد 4 نقاط، بعد فوز وتعادل لكل منها.

واحتل برايتون ومانشستر يونايتد وسندرلاند وإبسويتش تاون المراكز من 9 إلى 12، برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة.

أما ليفربول فاحتل المركز 13 وحيدا بتعادلين في الجولتين الأولى والثانية من البطولة الإنجليزية.

فيما احتل فريقا بورنموث ونوتنغهام فورست المركزين 14 و15 برصيد نقطة لكل منهما، بعد خسارة وتعادل في الجولتين الأولى والثانية من الدوري.
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