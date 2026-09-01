رسميا.. برشلونة يضم جيسوس

توصل ناديا أرسنال وبرشلونة إلى اتفاق لانتقال غابرييل جيسوس إلى صفوف النادي الإسباني، وسيوقع المهاجم البرازيلي عقدا مع "البارسا" لمدة ثلاثة مواسم.

وقال عبر موقعه الرسمي متحدثا عن جيسوس: "أدت عروضه المتميزة في إلى انتقاله إلى ، وفي صيف 2016، انضم إلى بقيادة بيب غوارديولا. وشارك جيسوس في 236 مباراة مع السيتي، مسجلا 95 هدفا ومقدما 45 تمريرة حاسمة. خلال فترة وجوده مع سيتي، فاز بأربعة ألقاب في الممتاز، وكأس الاتحاد الإنكليزي، وأربعة كؤوس رابطة الأندية المحترفة، ودرع الاتحاد الإنكليزي مرتين".

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وأضاف نادي برشلونة في بيانه "في 2022، انضم جيسوس إلى أرسنال، حيث شارك في 123 مباراة، مسجلا 32 هدفا ومقدما 22 تمريرة حاسمة. وفي يناير 2025، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب حتى ديسمبر 2025. لاحقا، ساهم في فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26، مسجلا ثلاثة أهداف في 14 مباراة".