رسميا.. برشلونة يضم جيسوس

توصل ناديا أرسنال وبرشلونة إلى اتفاق لانتقال غابرييل جيسوس إلى صفوف النادي الإسباني، وسيوقع المهاجم البرازيلي عقدا مع "البارسا" لمدة ثلاثة مواسم.
وقال برشلونة
عبر موقعه الرسمي متحدثا عن جيسوس: "أدت عروضه المتميزة في البرازيل
إلى انتقاله إلى أوروبا
، وفي صيف 2016، انضم إلى مانشستر سيتي
بقيادة بيب غوارديولا. وشارك جيسوس في 236 مباراة مع السيتي، مسجلا 95 هدفا ومقدما 45 تمريرة حاسمة. خلال فترة وجوده مع مانشستر
سيتي، فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنكليزي
الممتاز، وكأس الاتحاد الإنكليزي، وأربعة كؤوس رابطة الأندية الإنكليزية
المحترفة، ودرع الاتحاد الإنكليزي مرتين".
وأضاف نادي برشلونة في بيانه "في تموز
2022، انضم جيسوس إلى أرسنال، حيث شارك في 123 مباراة، مسجلا 32 هدفا ومقدما 22 تمريرة حاسمة. وفي يناير 2025، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب حتى ديسمبر 2025. لاحقا، ساهم في فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26، مسجلا ثلاثة أهداف في 14 مباراة".