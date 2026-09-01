تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

رسميا.. برشلونة يضم جيسوس

Lebanon 24
01-09-2026 | 10:20
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رسميا.. برشلونة يضم جيسوس
رسميا.. برشلونة يضم جيسوس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توصل ناديا أرسنال وبرشلونة إلى اتفاق لانتقال غابرييل جيسوس إلى صفوف النادي الإسباني، وسيوقع المهاجم البرازيلي عقدا مع "البارسا" لمدة ثلاثة مواسم. 
 
 
وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي متحدثا عن جيسوس: "أدت عروضه المتميزة في البرازيل إلى انتقاله إلى أوروبا، وفي صيف 2016، انضم إلى مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا. وشارك جيسوس في 236 مباراة مع السيتي، مسجلا 95 هدفا ومقدما 45 تمريرة حاسمة. خلال فترة وجوده مع مانشستر سيتي، فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنكليزي، وأربعة كؤوس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، ودرع الاتحاد الإنكليزي مرتين".
Advertisement
 
 
وأضاف نادي برشلونة في بيانه "في تموز 2022، انضم جيسوس إلى أرسنال، حيث شارك في 123 مباراة، مسجلا 32 هدفا ومقدما 22 تمريرة حاسمة. وفي يناير 2025، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب حتى ديسمبر 2025. لاحقا، ساهم في فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26، مسجلا ثلاثة أهداف في 14 مباراة".
مواضيع ذات صلة
رسميًا.. جورجي جيسوس مدربًا لمنتخب البرتغال
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 21:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يقترب من حسم التعاقد مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 21:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً.. باريس سان جرمان يضم فيران توريس
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 21:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا.. الهلال يضم هذا اللاعب الهولندي الشهير!
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 21:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنكليزي

مانشستر سيتي

الإنكليزية

البرازيل

عبر موقع

مانشستر

إنكليزي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:41 | 2026-09-01
Lebanon24
08:12 | 2026-09-01
Lebanon24
06:35 | 2026-09-01
Lebanon24
04:30 | 2026-09-01
Lebanon24
04:00 | 2026-09-01
Lebanon24
03:00 | 2026-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24