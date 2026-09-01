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رياضة

قطر تتمسك باستضافة سباقات فورمولا 1

Lebanon 24
01-09-2026 | 23:00
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قطر تتمسك باستضافة سباقات فورمولا 1
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أكد رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، عبد الرحمن المناعي، أن قطر لا تزال ماضية في استعداداتها لاستضافة سباقي بطولة العالم للدراجات النارية وفورمولا 1 خلال تشرين الثاني المقبل، رغم حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الأمنية والصراع في المنطقة.

ومن المقرر أن تستضيف حلبة لوسيل سباق بطولة العالم للدراجات النارية في 8 تشرين الثاني، فيما يقام سباق فورمولا 1 في 29 تشرين الثاني، على أن تحسم إدارة البطولة موقفها النهائي بشأن إقامة السباق القطري منتصف أيلول. وفي حال تعذر إقامة سباقي قطر وأبوظبي، سينتهي موسم فورمولا 1 في أوروبا.

وفي المقابل، ألغت بطولة العالم لسباقات التحمل جولتها التي كانت مقررة في قطر يوم 24 تشرين الأول.

وقال المناعي إن قطر "آمنة منذ شهور"، مشيراً إلى أن مطارها يعمل بكامل طاقته، بما في ذلك رحلات الترانزيت بين آسيا وأوروبا، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، ما يجعل الدوحة مستعدة لاستضافة السباقات مجدداً.

وأضاف أن الاتحاد يواصل التحضيرات لسباق الدراجات النارية، بالتوازي مع المحادثات المتعلقة بسباق فورمولا 1، لكنه أقر بأن التطورات المقبلة لا يمكن التنبؤ بها، وأن الوضع في المنطقة لا يزال متقلباً رغم الهدوء الذي ساد حتى الآن.

وأكد المناعي أن قطر لا تستطيع تعليق استعداداتها، قائلاً إن العمل سيستمر خطوة بخطوة مع متابعة التطورات وتقييم الوضع، مشيراً إلى أن الأمور حتى الآن تسير وفق الخطة.

وتكتسب سباقات فورمولا 1 المقامة في منطقة الشرق الأوسط أهمية اقتصادية كبيرة للبطولة، في ظل رسوم الاستضافة التي تدفعها الدول المضيفة وتصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

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