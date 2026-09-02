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رياضة

صفقتان من العيار الثقيل في مانشستر سيتي.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-09-2026 | 02:00
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صفقتان من العيار الثقيل في مانشستر سيتي.. اليكم التفاصيل
صفقتان من العيار الثقيل في مانشستر سيتي.. اليكم التفاصيل photos 0
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أعلن مانشستر سيتي إتمام صفقتين من العيار الثقيل في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، بضم لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز والمهاجم السنغالي إيليمان ندياي.
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وانتقل فرنانديز من تشلسي إلى مانشستر سيتي، مقابل 125 مليون جنيه إسترليني وفق تقديرات صحفية.


وبات فرنانديز أحدث صفقة كبيرة ضمن خطة إعادة بناء خط وسط مانشستر سيتي، التي تشمل أيضا ضم إليوت أندرسون وأيوب بوعدي.

وتعد قيمة الصفقة هي نفسها التي دفعها ليفربول الإنجليزي لضم السويدي ألكسندر إيزاك العام الماضي.

كما أعلن النادي التعاقد مع ندياي قادما من إيفرتون ⁠بعقد يمتد لخمس سنوات.
وذكرت تقارير إعلامية أن سيتي دفع نحو 65 مليون جنيه إسترليني (87.8 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

ويتميز ندياي بقدرته على اللعب بكلتا القدمين، مما يمنحه ‌مرونة تكتيكية كبيرة، إذ يستطيع شغل أي من مركزي الجناح أو اللعب في قلب الهجوم.

وينضم اللاعب إلى ‌مانشستر سيتي بعد ‌موسمين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون، كما مثل منتخب السنغال في كأس العالم عامي 2022 و2026.

وولد ندياي في فرنسا ‌وقضى جزءا من طفولته في السنغال، قبل أن ينضم إلى شيفيلد ⁠يونايتد الإنجليزي، حيث تألق بشكل لافت ونال جائزة أفضل لاعب في الفريق ⁠خلال الموسم الذي شهد صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2023.

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