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رياضة

موهبة الأرجنتين لا تجد مكاناً في سيتي… إيشيفيري إلى بنفيكا

Lebanon 24
03-09-2026 | 00:41
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موهبة الأرجنتين لا تجد مكاناً في سيتي… إيشيفيري إلى بنفيكا
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انتقل الأرجنتيني كلاوديو إيشيفيري من مانشستر سيتي إلى بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلنه النادي الإنكليزي.

وانضم صانع الألعاب الشاب إلى سيتي عام 2024، لكنه بقي مع ريفر بليت حتى مطلع 2025، قبل أن يلفت الأنظار بتسجيله ستة أهداف وقيادة منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة أميركا الجنوبية للشباب تحت 20 عاماً.

وخاض إيشيفيري ظهوره الأول مع سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي عام 2025، كما سجل من ركلة حرة في كأس العالم للأندية قبل تعرضه للإصابة.

ولعب الأرجنتيني الموسم الماضي معاراً إلى باير ليفركوزن، ثم انتقل إلى جيرونا في كانون الثاني، قبل أن يبدأ تجربة جديدة مع بنفيكا في الدوري البرتغالي والدوري الأوروبي.

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