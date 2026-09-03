موهبة الأرجنتين لا تجد مكاناً في سيتي… إيشيفيري إلى بنفيكا

انتقل الأرجنتيني كلاوديو إيشيفيري من إلى بنفيكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلنه النادي الإنكليزي.

وانضم صانع الألعاب الشاب إلى سيتي عام 2024، لكنه بقي مع ريفر بليت حتى مطلع 2025، قبل أن يلفت الأنظار بتسجيله ستة أهداف وقيادة منتخب إلى نهائي بطولة أميركا الجنوبية للشباب تحت 20 عاماً.

وخاض إيشيفيري ظهوره الأول مع سيتي في الاتحاد الإنكليزي عام 2025، كما سجل من ركلة حرة في للأندية قبل تعرضه للإصابة.

ولعب الأرجنتيني الموسم الماضي معاراً إلى باير ليفركوزن، ثم انتقل إلى جيرونا في كانون الثاني، قبل أن يبدأ تجربة جديدة مع بنفيكا في الدوري البرتغالي والدوري .